تعليم الإسماعيلية يلزم العاملين والمترددين بارتداء الكمامات

أصدر الدكتور خالد خلف قبيصي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الاثنين تعليمات مشددة للعاملين بديوان المديرية وكذلك المترددين عليها من المواطنين، بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة ضد الأمراض المعدية والفيروسية وفي مقدمتها فيروس كورونا، مع أهمية ارتداء الماسك الطبي "الكمامة" أثناء التواجد داخل الديوان.وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ علي العاملين وتوفير الحماية لهم ليقوموا بأداء عملهم على أكمل وجه، مشيرا إلى انها تأتي في إطار توجيهات السيد الدكتور طارق شوقي،وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتوجيهات السيد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية.وشهد " قبيصي" عملية تعقيم لجنة مدرسة السلام الثانوية بنات بحضور اسماعيل محسن، مدير عام التعليم العام، ووفاء سليمان، مدير إدارة التعليم الثانوي، ومها إمام، مدير المدرسة، وكذلك تجهيزات اللجنة استعداد لانطلاق امتحانات الثانوية العامة شهر يونيو القادم.