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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«عبدالتواب» يتابع تسليم المشروعات البحثية بالإدارات التعليمية

الإثنين 11/مايو/2020 - 11:07 ص
محمد عبد التواب
محمد عبد التواب
نورهان عبدالرحمن
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تفقد محمد عبدالتواب، مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إدارة منشأة ناصر التعليمية، لمتابعة إجراءات تسليم المشروعات البحثية ورقيًا في بعض مدارس الإدارات التعليمية، في اليوم الثالث على التوالي.

وشدد عبدالتواب، على اتخاذ الإجراءات الوقائية الاحترازية أثناء تسليم المشروعات، في مدرسة سعد زغلول الإعدادية بنين، ومدرسة الجبرتى الابتدائية.

وتشهد مدارس التعليم الأساسي، صباح اليوم، إقبالًا شديدًا من طلاب الصف الخامس الابتدائي والثالث الإعدادي، لتسليم المشروعات البحثية التي أقرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

يذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلن بداية الأسبوع الماضي، طرق رفع المشروعات البحثية، المقررة تنفيذها من طلاب الصفوف من الثالث الابتدائي للثالث الإعدادى، وفقًا للجدول التالي:

السبت 9 مايو 2020: الصف الثالث الابتدائي – الصف الأول الإعدادي – الصف الأول الثانوي.

الأحد 10 مايو 2020: الصف الرابع الابتدائي – الصف الثاني الإعدادي – الصف الأول الثانوي.

الإثنين 11 مايو 2020: الصف الخامس الإبتدائي – الصف الثالث الإعدادي – الصف الثاني الثانوي.

الثلاثاء 12 مايو 2020: الصف السادس الابتدائي - الصف الأول الإعدادى (الذين تخلفوا) – الصف الثاني الثانوي.

الأربعاء 13 مايو 2020: الطلاب الذين تخلفوا من الصفوف الثالث والرابع الابتدائي – الصف الثانى الإعدادي الذين تخلفوا – الصف الأول الثانوي الذين تخلفوا.

الخميس 14 مايو 2020: الطلاب الذين تخلفوا من الصفوف 5 و6 ابتدائى – الصف الثالث الإعدادي الذين تخلفوا – الصف الثاني الثانوي الذين تخلفوا.

السبت 16 مايو 2020: الطلاب الذين تخلفوا من جميع الصفوف.

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