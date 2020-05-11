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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أحمد موسى: إشراف توكل كرمان على «فيس بوك» جريمة

الإثنين 11/مايو/2020 - 05:42 ص
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ارتكب جريمة قبل أيام عندما قام بتعيين الإرهابية اليمنية توكل كرمان للإشراف على ما ينشر على الموقع، مؤكدا أن كرمان جزء من المؤامرة التي تشهدها المنطقة.

وتابع "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "توقع أن من يراقب الفيس بوك الإخوانية الإرهابية المنتمية لداعش توكل كرمان؟!".

وأكد أحمد موسى أن "كرمان" لها علاقات بالكيان الصهيوني عن طريق عزمي بشارة، وحبيبة أردوغان رئيس أكبر دولة راعية وداعمة للإرهاب في العالم، وكذلك قطر داعمة الإرهاب.

واستكمل أن وجود الإرهابية في هذا المنصب ليس خطرًا على المنطقة فحسب، وإنما على الإنسانية جمعاء، لأن يدها ملوثة بدماء الأبرياء ضحايا العمليات الإرهابية.

وأردف أن الشيء الوحيد الذي تفهم فيه توكل كرمان هو دعم الإرهاب على مستوى العالم، ومن ثم ستقوم بدعم صفحات الإخوان وداعش والإرهابين، مؤكدا أن صفحتها مليئة بفيديوهات داعش إن لم تكن حذفتها الأيام الماضية.

وواصل "موسى": "نريد الوصول لـ 25 ألف صوت من المعترضين على تعيين توكل كرمان"، مؤكدا أن العدد الحالي وصل لأكثر من 20 ألف.

كما طالب "موسى" المواطنين بالتفاعل على الموقع الخاص بتعيين كرمان وذلك للاحتجاج على تعيينها، مشيرا إلى أن توكل كرمان لا تمثل العرب وإنما تمثل الإخوان وداعش وهدفها تخريب الدول.

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