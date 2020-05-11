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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

عجينة عن إحالته لـ«القيم»: «محدش كلمنى ولم أخطئ»

الإثنين 11/مايو/2020 - 12:18 ص
البرلماني إلهامي
البرلماني إلهامي عجينة
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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علق البرلماني إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب، على ما ذكره خالد شعبان، عضو لجنة القيم بالمجلس، عن إحالة الأول للتحقيق معه بعد واقعة مستشفى شربين بالدقهلية.

وأكد "عجينة"، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه لم يتلق اتصالات من البرلمان بشأن هذا الأمر قائلا: "محدش كلمني".

وأضاف النائب أن ما فعله في مستشفى شربين رد فعل طبيعي، ولم يخطئ بعدما وجد هذه الحالة التي وصفها بالإهمال المتعمد، قائلًا: "أنا لم أخطئ فيما فعلته".

وحكى "عجينة" ما حدث قائلا: "اشتكى لي أحد المواطنين أن والده في حالة صعبة بالمستشفى ولم يتم إسعافه أو نقله إلى العناية المركزة، وأن والده بين الحياة والموت، فاتجهت بصفتي نائب عن الشعب للمستشفى، ووجدت بالفعل ما اشتكى منه المواطن، وأن والده يشتكي من حالة صعبة بالمخ، دون إسعاف ودون وجود أي فرد من الأطباء".

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