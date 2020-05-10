بعد واقعة مستشفى «شربين».. البرلمان يحيل إلهامي عجينة للجنة القيم

كشف النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو لجنة القيم بمجلس النواب، عن تحويل النائب إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب، للجنة القيم، بعد واقعة اعتدائه على الأطقم الطبية بمستشفى شربين، وتعديه الصريح على مدير المستشفى.ولفت "شعبان"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مجلس النواب وجه استدعاء للنائب من قبل مكتب المجلس، وسيتم التحقيق معه من قبل لجنة القيم.وأضاف أنه سيتم عقد جلسة عاجلة للجنة للاستماع لدفاع النائب وتوضيح ملابسات الواقعة، وكذلك النظر في الورق المقدم من الجهات الأخرى، وفي النهاية سيصدر العقاب اللازم بناءً على حجم الخطأ الذي ارتكبه النائب بحكم منصبه ومهمته البرلمانية.وأشار إلى أن العقوبات التي تطبقها لجنة القيم تبدأ باللوم، أو الحرمان من حضور الجلسات العامة، وتصل إلى إسقاط العضوية.