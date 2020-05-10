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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أردوغان يبيع العملة الأجنبية بأسعار مخفضة لمؤيديه

الأحد 10/مايو/2020 - 10:52 م
أردوغان
أردوغان
آية حسني
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أكد الخبير الاقتصادي والمالي التركي علوان أكطاش، أن السياسات الاقتصادية التي يتبعها حزب العدالة والتنمية تسببت في الانهيار الاقتصادي الذي تشهده تركيا في الآونة الراهنة، وتراجع قيمة الليرة التركية أمام العديد من العملات الأجنبية، متهمًا نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يبيع الدولار بأسعار مخفضة لمؤيديه.

ونقل موقع «تركيا الآن» مقطع فيديو لأكطاش، خلال لقاء تليفزيوني معه، شدد خلاله على عدم وجود رقابة على صندوق الثروة السيادي التركي والبنك المركزي الذي فقد استقلاليته.

وقال أكطاش "نحن لا نعرف ما الذي يتعهد به صندوق الثروة السيادي، الذي لا توجد رقابة عليه، وكذلك البنك المركزي الذي لا توجد رقابة عليه وفقد استقلاله. لا نعرف لمن يعطي الدولارات في أسواق المقايضة ولا يمكننا الإشراف عليهم لكنه يعرفهم. إلا أن هذه الأموال لم تذهب لمكان".

وتابع أكطاش: "بل تذهب هذه الدولارات بأسعار رخيصة للمؤيدين لتسديد القروض في البنوك الأوروبية. فالبعض يشتري الدولار حتى الآن بـ3.5 و4 ليرات".

وشدد أكطاش، على أن الشعب التركي هو من يتحمل ضريبة ذلك، مؤكدًا أن الشعب التركي يتعرض حاليًا لأكبر عملية خداع خلال حقبة أردوغان.

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