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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موقع أمريكي: «الخطوط القطرية» تبحث عن قروض لحل أزمتها المستعصية

الأحد 10/مايو/2020 - 10:47 م
الخطوط القطرية»
الخطوط القطرية»
آية حسني
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كشف موقع "المونيتور" الأمريكي، عن سعي شركة الخطوط الجوية القطرية للحصول على مليارات الدولارات من القروض لحل أزمتها المالية المستعصية، مشيرا إلى أن هذه الأنباء تأتي في ظل إعلان الشركة عن تقليص عدد وظائفها، وتسريح عدد كبير من العاملين وأطقم الطائرات وتخفيض الرواتب.

وأضاف الموقع، في تقرير، أن الشركة القطرية تجري حاليًا محادثات مع 3 مصارف تتحدث إلى كل منها بشكل ثنائي، مؤكدا أنه على الرغم من الأزمة الكبرى التي تعاني منها الشركة القطرية، فهي تشغل رحلات منتظمة إلى وجهات متعددة في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، في حين أوقفت شركات طيران شرق أوسطية أخرى جميع رحلاتها تقريبًا، موضحا أنه مع ذلك فقد تعرضت شركة الطيران لخسائر هائلة في الإيرادات مؤخرًا بسبب جائحة فيروس التاجي الجديد والانكماش المصاحب في السفر العالمي.

وقالت الخطوط الجوية القطرية، في بيان أرسل إلى "المونيتور"، "إن التأثير الذي لا مثيل له على صناعتنا تسبب في تحديات كبيرة لجميع شركات الطيران، وعلينا أن نعمل بشكل حاسم لحماية مستقبل أعمالنا".

وفي الشهر الماضي قال الرئيس التنفيذي للشركة، إنها ستؤجل رواتب بعض الموظفين لتوفير التكاليف وتمكينها من مواصلة الطيران.

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