محكمة إسرائيلية تقرر عدم بث محاكمة نتنياهو في قضايا الفساد

أصدرت المحكمة المركزية لدى الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، حكمًا بعدم بث الجلسة الأولى لمحاكمة بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، على التليفزيون.وأكدت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس المحتلة أن أولى جلسات محاكمة نتنياهو تعقد في 24 مايو الجاري، وفق إرشادات الحماية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، مشيرة إلى أن الجميع سيرتدي أقنعة، والحفاظ على مسافة مترين بين الأشخاص، حسبما أذاعت القناة الـ12 في تليفزيون الاحتلال الإسرائيلي.ويواجه نتنياهو، عدة تهم بالفساد وتلقي الرشاوى وخيانة الأمانة وإساءة استخدام منصبه كرئيس للوزراء.واتفق نتنياهو، وبيني جانتس، رئيس حزب "أزرق أبيض" اليساري، على تشكيل حكومة وحدة، ومقرر أن تؤدي اليمين الدستورية، يوم الخميس المقبل.