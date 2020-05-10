أبرز مهام غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات

نشرت غرفة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات المصرية عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مهام الغرفة التي تقوم بها والتي جاءت كالتالي:- توفير المعلومات والبيانات والدراسات في حين طلبها.- تقديم كل الخدمات التسويقية للمنتجات الخاصة بالمصانع المشتركة بالغرفة.- تدريب للكوادر الفنية وخاصة العاملين بالادارة الوسيطة (مديري الإنتاج مديري الجودة مديري الصيانة).- تعريف أصحاب الأعمال بأهمية التدريب من أجل تنمية الموارد البشرية- تعريف أصحاب الأعمال بالفرص الاستثمارية والتجارية.- حل مشاكل الجمارك وتقديم الاستشارات من قبل متخصصين.- الإشراف على إقامة المعارض المحلية والدولية.- بحث المشكلات والمعوقات التي تواجه المنشآت ومتابعة حلها مع الجهات المختصة.