أبرز مهام غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات
الأحد 10/مايو/2020 - 09:30 م
أسماء إبراهيمطباعة
نشرت غرفة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات المصرية عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مهام الغرفة التي تقوم بها والتي جاءت كالتالي:
- توفير المعلومات والبيانات والدراسات في حين طلبها.
- تقديم كل الخدمات التسويقية للمنتجات الخاصة بالمصانع المشتركة بالغرفة.
- تدريب للكوادر الفنية وخاصة العاملين بالادارة الوسيطة (مديري الإنتاج مديري الجودة مديري الصيانة).
- تعريف أصحاب الأعمال بأهمية التدريب من أجل تنمية الموارد البشرية
- تعريف أصحاب الأعمال بالفرص الاستثمارية والتجارية.
- حل مشاكل الجمارك وتقديم الاستشارات من قبل متخصصين.
- الإشراف على إقامة المعارض المحلية والدولية.
- بحث المشكلات والمعوقات التي تواجه المنشآت ومتابعة حلها مع الجهات المختصة.
- توفير المعلومات والبيانات والدراسات في حين طلبها.
- تقديم كل الخدمات التسويقية للمنتجات الخاصة بالمصانع المشتركة بالغرفة.
- تدريب للكوادر الفنية وخاصة العاملين بالادارة الوسيطة (مديري الإنتاج مديري الجودة مديري الصيانة).
- تعريف أصحاب الأعمال بأهمية التدريب من أجل تنمية الموارد البشرية
- تعريف أصحاب الأعمال بالفرص الاستثمارية والتجارية.
- حل مشاكل الجمارك وتقديم الاستشارات من قبل متخصصين.
- الإشراف على إقامة المعارض المحلية والدولية.
- بحث المشكلات والمعوقات التي تواجه المنشآت ومتابعة حلها مع الجهات المختصة.