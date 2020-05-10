حمو بيكا عن مطربي المهرجانات: أنا اللي طلعتهم

حمو بيكا

وكان حمو بيكا، قد اعتذر للموسيقار حلمي بكر، خلال الحلقة، ووجه سؤالًا لرامز: "إنت معايا ولا معاهم؟"، ليرد رامز بقوله: "نقابة الممثلين تقف إلى جانب نقابة المهن الموسيقية".برنامج "رامز مجنون رسمي"، يتم تصويره في دبي، ويذاع عبر فضائية MBC مصر يوميًا في تمام الساعة السادسة ونصف.وتقوم فكرة البرنامج على استضافة الضحايا من نجوم الفن والرياضة والإعلام، بدعوى أنه ستتم استضافتهم في برنامج "كرسي الحقيقة"، ليفاجأ الضيف بأنه ضحية لرامز جلال بعد أن يخرج الأخير من خلف البوستر.