«التعليم» تشدد على عدم ربط استلام الأبحاث بدفع المصروفات

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا عاجلا بشأن بدء تسليم الأبحاث لطلاب النقل والشهادة الإعدادية في المدارس.وشددت وزارة التعليم على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي للوقاية من انتشار فيروس كورونا، والتأكد على عدم ربط دفع المصروفات الدراسية خلال تسليم الأبحاث.وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن تسليم الأبحاث لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بدأ أمس وينتهي يوم ١٦ مايو المقبل.وكتب الوزير على صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «نرجو الالتزام بمواعيد جداول الأبحاث منعا للتزاحم والتسليم إلكتروني في أي يوم من الأسبوع في المدة من ٩ حتى ١٦ مايو عبر المنصة التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم».وأوضح وجود ٣ فرص للطلاب في التقديم الورقي في أيام مختلفة، حسبما أعلنت وزارة التربية والتعليم، مضيفًا «شددنا على المديريات الالتزام بتعليمات الوزارة في تسليم الأبحاث ومن يخالف التعليمات سنحاسبه».وتابع: «الأفضل لتسليم البحث هو الطريقة الإلكترونية ورفعها على المنصة، وإذا قدم البحث إلكترونيا ليس من الضروري تسليمه ورقي، وإذا كان البحث مكتوب على ورق فلوسكاب أو بأي قلم يسلمه للمدرسة بعد أن يضعه في ظرف ويحصل على وصل تسليم.. لا تستمعوا لتعليمات مخالفة للوزارة تصدر من بعض المدارس.. القوالب الخاصة بالأبحاث ليست إلزامية سنقبل البحث بأي شكل حتى وإن كان بخط الإيد وليس شرط تسليم سي دي أو فلاشة للمدرسة».