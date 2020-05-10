تأجيل محاكمة المتهمين بـ«خلية دمياط الإرهابية» لجلسة 8 يونيو

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، تأجيل محاكمة 3 متهمين بالانضمام لداعش في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية" لجلسة 8 يونيو المقبل.الاتهامات الموجهة إلى المتهمينكانت النيابة وجهت للمتهمين اعتناق أفكار تكفيرية واستهداف الكنائس والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة، وتكدير السلم العام.