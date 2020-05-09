سعد الدين الهلالى: الجماعات الإرهابية تكذب ولا تطبق شرع الله

قال الدكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن العثمانيين عندما نجحوا فى السيطرة على الدول العربية عام 1299 ميلادية وأسقطوا الدولة العباسية، زعموا أنهم جاءوا من أجل تطبيق الشريعة الإسلامية، وتابع: "كما لو كان نحن العرب الذين نزل بلغتهم القرآن لا نعرف تطبيق الشريعة".وأضاف "الهلالى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الجماعات الإرهابية تسعى فى الأرض فسادًا وتقتل الأبرياء، وتروع الآمنين، وتتاجر بالدين بشكل فاضح، وتقول أيضًا نبتغى تطبيق الشريعة الإسلامية، والإسلام منهم ومن أفعالهم بريء.وتابع: "الجماعات الإرهابية تدعى على مصر أمور لا أساس لها من الصحة، موضحًا أن مصر تبنى العديد من المساجد ودور العبادة، وهم يروجون عكس ذلك، يتعمدون دائمًا محاربة أى نجاح تحققه مصر، كون ذلك يدمر مخططهم التدميرى.وناشد "الهلالى"، الأسر المصرية، أن ترعى أبناءها من التطرف والإرهاب الذى يروجه أعداء الوطن والجماعات المتطرفة.وقال الهلالي إن مسلسل "الاختيار"، الذى حقق نجاحًا كاسحًا وفند خدع الجماعات الإرهابية، الأمر الذى تسبب لهم فى إزعاج شديد، وسارعوا إلى تشويهه وترويج بعض الأفكار الإجرامية عبر السوشيال ميديا، وتابع: "المسلسل غاظهم أوى لأنه واصل لكل فئات الشعب المصرى".وأضاف أن الجماعات الإرهابية التى تكن العداء لمصر والمصريين، لا يجدون غضاضة فى الكذب على الناس وعلى الله سبحانه وتعالى وعمدوا فى تحريف تفسير آيات القرآن الكريم، من أجل خدمة مخططهم الإجرامى، وتابع: "دائمًا يحاولون إحداث وقيعة بين المسلمين وغيرهم من أصحاب الديانات الأخرى.. وهذه دعوة للطائفية والله سبحانه وتعالى نهانا عن ذلك تمامًا وجعل الدين لله وحده".وشدد "الهلالى" على أن الإنسان يجب أن يكون حرًا فى فكره ودينه، ويجب محاربة كل تنظيم إرهابى يحاول إكراه الناس على فكر معين، وينصب نفسه بأنه ينتمى للدين الصحيح.