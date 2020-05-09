رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 09 مايو 2020 الموافق 16 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

سعد الدين الهلالى: الجماعات الإرهابية تكذب ولا تطبق شرع الله

السبت 09/مايو/2020 - 10:24 م
سعد الدين الهلالى
سعد الدين الهلالى
أحلام عبدالرحمن
طباعة
قال الدكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن العثمانيين عندما نجحوا فى السيطرة على الدول العربية عام 1299 ميلادية وأسقطوا الدولة العباسية، زعموا أنهم جاءوا من أجل تطبيق الشريعة الإسلامية، وتابع: "كما لو كان نحن العرب الذين نزل بلغتهم القرآن لا نعرف تطبيق الشريعة".

وأضاف "الهلالى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الجماعات الإرهابية تسعى فى الأرض فسادًا وتقتل الأبرياء، وتروع الآمنين، وتتاجر بالدين بشكل فاضح، وتقول أيضًا نبتغى تطبيق الشريعة الإسلامية، والإسلام منهم ومن أفعالهم بريء.

وتابع: "الجماعات الإرهابية تدعى على مصر أمور لا أساس لها من الصحة، موضحًا أن مصر تبنى العديد من المساجد ودور العبادة، وهم يروجون عكس ذلك، يتعمدون دائمًا محاربة أى نجاح تحققه مصر، كون ذلك يدمر مخططهم التدميرى.

وناشد "الهلالى"، الأسر المصرية، أن ترعى أبناءها من التطرف والإرهاب الذى يروجه أعداء الوطن والجماعات المتطرفة.

وقال الهلالي إن مسلسل "الاختيار"، الذى حقق نجاحًا كاسحًا وفند خدع الجماعات الإرهابية، الأمر الذى تسبب لهم فى إزعاج شديد، وسارعوا إلى تشويهه وترويج بعض الأفكار الإجرامية عبر السوشيال ميديا، وتابع: "المسلسل غاظهم أوى لأنه واصل لكل فئات الشعب المصرى".

وأضاف أن الجماعات الإرهابية التى تكن العداء لمصر والمصريين، لا يجدون غضاضة فى الكذب على الناس وعلى الله سبحانه وتعالى وعمدوا فى تحريف تفسير آيات القرآن الكريم، من أجل خدمة مخططهم الإجرامى، وتابع: "دائمًا يحاولون إحداث وقيعة بين المسلمين وغيرهم من أصحاب الديانات الأخرى.. وهذه دعوة للطائفية والله سبحانه وتعالى نهانا عن ذلك تمامًا وجعل الدين لله وحده".

وشدد "الهلالى" على أن الإنسان يجب أن يكون حرًا فى فكره ودينه، ويجب محاربة كل تنظيم إرهابى يحاول إكراه الناس على فكر معين، وينصب نفسه بأنه ينتمى للدين الصحيح.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة: 225 مصابًا بكورونا دون أعراض أمس

السيسى يصدق على "زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة"

تركيا: ارتفاع إصابات كورونا لـ137 ألفًا و3739 وفاة

سبب حذف فقرة الثعبان في رامز مجنون رسمي مع طارق حامد

الصور

image description

السيسي يتفقد بعض المشروعات القومية في القاهرة

image description

آخر قمر عملاق فى 2020

image description

استمرار سوق قرية المتانية في العياط

image description

صلاة التراويح بمسجد عمرو بن العاص

image description

أجواء رمضان

الأكثر قراءة

وزيرة الصحة: 225 مصابًا بكورونا دون أعراض أمس

وزيرة الصحة عن زيادة مصابى كورونا «الدولة عملت اللى عليها»

صبرى فواز: لا أحب محمد صبحى.. و«جمل يابا الحاج» تنطبق على هذه الفنانة

الصحة: 11 وفاة و488 إصابة جديدة بكورونا

إنفوجراف

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

image description

«المرور» تنظم حملة توعية لتجنب الحوادث (إنفوجراف)

image description

المايسترو صالح سليم.. الأب الروحى للأهلى (إنفوجراف)

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

ليالي ميت أبو الكوم.. سر علاقة السادات بـ الشيخ النقشبندي

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

أغرب حكاية عن فوازير رمضان.. قدمها فنان كبير بـ«بدلات رقص وملايات لف»

أسرار علاقة تحية كاريوكا بالرؤساء.. عبد الناصر أوصى بها خيرًا والسادات اختبأ عند أهلها

نجم الساعة

ليالي ميت أبو الكوم.. سر علاقة السادات بـ الشيخ النقشبندي

الصحة

ألمانيا: لا مشكلة في زيارة الأجداد مع الالتزام بقواعد السلامة الصحية

ألمانيا تعتزم حظر إضافة السكر إلى شاي الأطفال

بدء تجربة سريرية لدواء مضاد للجلطات في علاج كورونا

8 دول توافق على عقار جديد لعلاج كورونا

منوعات

وفاة ليتل ريتشارد أسطورة الـ«روك آند رول» عن 87 عامًا

«مائدة رحمن دليفرى».. مبادرة لإطعام الصائمين بمنازلهم لتخطى حظر التجمعات (صور)

مستوى المحيطات يرتفع 1.3 متر بحلول 2100

أكبر مُعمر.. أفريقي يحتفل بعيد ميلاده في خضم وباء كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
كورونا قد يصبح وديعًا!
د.أحمد الخميسى
توماس راسل.. مذكرات حكمدار القاهرة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ حسن درويش القويسني .. كفيف البصر وزاهد فى الدنيا
مؤمن المحمدي
الانتحال
المزيد

الثقافة

الجمعية العمانية للكتاب توثق أضرار كورونا فى كتاب

«كلمة» يُصدر الطبعة الثانية من «الموت الأسود»

وفاة الشاعرة كريستينا لون عضوة الأكاديمية السويدية لنوبل

في ذكرى مولد الشيخ محمد رفعت.. أعظم «صوت صدح بالقرآن»