برلمانية تطالب بإتاحة الكمامات على بطاقات التموين

تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري الصحة والتموين، بشأن استغلال الصيدليات للمواطنين وبيع الكمامات بأسعار مضاعفة وضرورة إتاحتها على بطاقات التموين، منعًا للاستغلال.ولفتت رزق الله، في بيان لها، إلى أنه منذ تفشي فيروس كورونا في مصر، وأعلنت وزارة الصحة الإجراءات الوقائية الاحترازية اللازمة للمكافحة، والتي كان أهمها ضرورة ارتداء الكمامات والتعقيم المستمر، واستغلت الصيدليات تلك الأزمة وقامت ببيع الكمامات بأسعار مضاعفة كما شكل عبئًا على المواطنين.وأكدت أن الكمامة المحلية كانت تباع بجنيه واحد فقط والمستوردة بـ20 جنيهًا، ولكن بعد زيادة الطلب عليها وأصبحت حاجة ملحة يلجأ إليها الجميع، استغلت الصيدليات الأزمة وأصبح سعر الكمامة العادية يتعدى 10 جنيهات للعادية، والمستوردة تخطت 50 جنيهًا.وأوضحت أنه نتيجة لبيع الكمامات ومواد التعقيم بهذه الأسعار المبالغ فيها، تم فتح الباب أمام مصانع بير السلم وتصنيع كمامات مفتقدة إلى المواصفات الصحية اللازمة، والتي تضمن الحفاظ على التعقيم وعدم انتقال الفيروس من خلالها.وطالبت بطرح الكمامات ومواد التعقيم والتطهير على بطاقات التموين، وتوحيد سعرها وضمان حماية المواطن من هذا الاستغلال والجشع، لا سيما أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، أنه تتم الآن دراسة طرح الكمامات الطبية والمطهرات على البطاقات التموينية.وأكدت أن توزيع الكمامات على بطاقات التموين سيسهم بشكل كبير في ضمان التزام المواطنين في المواصلات والشوارع وسيضمن الالتزام بتنفيذ كل الإجراءات التي وضعتها الدولة لمكافحة فيروس كورونا.