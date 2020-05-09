صبري فواز: أبحث عن الأعمال الجيدة التي تعيش لفترات

قال الفنان صبري فواز، إنه يبحث دائما عن العمل الجيد الذي يتذكره الجمهور بعد سنوات طويلة، ولا يشغله أي أمور أخرى، مؤكدا أنه يكفيه أن يحفظ الجمهور الدور والايفيهات والجمل، سواء في الشارع أو السوشيال ميديا.وأضاف فواز، فى برنامج "شيخ الحارة" مع المخرجة إيناس الدغيدي، على قناة "القاهرة والناس"، "قبلت إني أتحط ورا في الأفيشات، بس النتيجة، إن إيفيهاتي وجملي أنا اللي بتكون قدام وبتنتشر على السوشيال ميديا وفي الشارع، ولكن الظروف بتحكمها الواقع، والدليل أنه في مسلسل "العهد" أنا البطل، في مسلسل "بنات موسى" أنا بردو البطل".وتابع فواز: "همي طول الوقت أعمل دور فيه شغل تمثيل، أو إني أموت والأدوار تكمل، ربما يكون التخديم الإعلامي فيه مشكلة، أو تقصير، وأتذكر واقعة في مسلسل "بين السرايات" حيث اشترت القناة المسلسل، وبدأت تذيع البروموهات، وفي أحد البروموهات كان يكون 8 من الأبطال مفيهومش صبري فواز، رغم إني بطل مع باسم سمرة، بعد كورونا الموضوع هيكون مختلف في التوقيع"وأكد فواز، أنه لا يجامل السبكي، مردفا: "هو يستحق يتجامل بسبب شغله الكتير الحلو، أي إنتاج بشري فيه الحلو والوحش، والدليل إنه لحد النهاردة الناس بتتفرج على مسلسل "رمضان كريم" وهو إنتاج السبكي، فهو ليس كما يقال إنه "بيضيع" واجهة السينما المصرية، بالعكس له أفلام جيدة، وأفلام "نص نص" وأفلام سيئة، وأحيانا بيطلع من جيبه فلوس علشان يصرف على شغله، وأتذكر واقعة معه، كنا بنصور مسلسل رمضان كريم وسمعته من خارج غرفتي "بيتخانق مع المحاسب إنه يطلعلي دفعة لأنه عارف إني مش بطلب فلوس".