آمنة نصير: الصبر على الابتلاء ليس له ثمن إلا الجنة (فيديو)

قالت آمنة نصير، أستاذ الفلسفة والعقيدة الإسلامية، إن الصبر على الابتلاء ليس له ثمن إلا الجنة.وأضافت "نصير"، خلال حوارها ببرنامج "نور النبي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامي حمدي رزق، مساء السبت، أن الصبر له أجر كبير جدا عند الله وليس له ثمن إلا الجنة، خاصة أن الرضا بقضاء الله وقدره من أبواب الإيمان عند الإنسان.وأكدت أستاذ الفلسفة والعقيدة الإسلامية، أن قليل جدا من يستطيع الصبر وخاصة عند الصدمة الأولى ولذلك فثوابه عند الله عظيم.وفي وقت سابق، قالت الدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية، إن الإنسان أصيب بحالة من الغرور مؤخرا، وكأنه ملك الأرض وحيثيات العلم وأسراره.وأضافت أن انتشار فيروس كورونا بسبب ما أقدمنا عليه من شرور وابتعادنا عن منهج الله، لذلك عاقبنا الله بهذا الوباء، مؤكدة أن عقاب الله لنا يتوافق مع رحمته ولا يتنافى معها، فعقاب الله مثل عقاب الأبوين، حينما يخطئ الأبناء، يأتى التقويم.