شيخ الأزهر: الله أمر الأغنياء بالعفة في التعامل مع أموال اليتامى

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الله أمر أولياء اليتامى من الأغنياء بالعفة في التعامل مع أموالهم، مستشهدًا بقوله تعالى: «ومن كان غنيًا فليستعفف»، وكذلك أمر الله الشباب ممن لا يستطيعون الزواج بالعفة وذلك في قوله تعالى: «وليستعفف الذين لا يجدون نكاحًا حتى يغنيهم الله من فضله».وأضاف الدكتور أحمد الطيب خلال برنامج «الإمام الطيب» المذاع على فضائية «dmc» أن الله وعد هؤلاء الصابرين بتيسير الأسباب ووعده لا يتخلف، مضيفًا أن ذلك الوعد تحقق كثيرًا رغم غلاء المهور وسفه النفقات ووضع الأموال في غير موضعها الصحيح وكلها عقبات تضرب عفة الشباب في مقتل.وأشار إلى أن حاجة المسلمين اليوم للتخلق بفضيلة العفة تنبع من كونها أمرًا شرعيًا وتوجيهًا ليس منه بد، لإصلاح ما فسد من سلوكنا وتصرفاتنا بسبب الجشع وضعف النفوس والجري وراء المال الحرام وتفشي السرقة وهتك الأعراض وفساد الذمم، وغياب الوعي بقيم التراث والجهل بالثقافة الإسلامية الصحيحة.