سامح عبدالعزيز: أوشكنا على إنهاء تصوير «خيانة عهد»

يواصل صناع مسلسل "خيانة عهد" تصوير المسلسل على قدم وساق، وذلك بالتزامن مع عرضه حيث تخوض به الفنانة يسرا السباق الرمضاني الجاري.وقال المخرج سامح عبدالعزيز، إنه أوشك على الانتهاء من تصوير كل مشاهد العمل حيث لم يتبق لهم سوى أيام قليلة ليرفع شعار "فركش" ويودع فريق العمل لوكيشن التصوير، مشيرًا إلى أنه يقوم بعمل مونتاج للحلقات التي تم تصويرها بالفعل فور انتهائها مباشرة، خاصة أن العمل يعرض بالتزامن مع التصوير، متمنيًا أن يظل المسلسل بنفس مستوى النجاح الذي حققته الحلقات الأولى."خيانة عهد" بطولة يسرا، عبير صبري، خالد سرحان، حلا شيحة، رمزي العدل، خالد أنور، هنادي مهنى، جومانا مراد، تيام قمر، مصطفى درويش، وتأليف أحمد عادل ومحمد أبو السعد وأمين جمال ووليد أبو المجد، وإخراج سامح عبد العزيز، المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول أم تدعى عهد وتعمل صاحبة مصنع ملابس وتتعرض للعديد من الأزمات في حياتها ولابنها.