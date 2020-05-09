اعتماد نتيجة تظلمات المتقدمين للحصول على وحدات سكنية بالعلمين

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، نتيجة تظلمات المتقدمين للحصول على الوحدات السكنية بمركز ومدينة العلمين، والذي بلغ عددهم 28 مستحقا للوحدات السكنية، والذين تقدموا لها منذ ثلاث سنوات.وأوضح صلاح أبو الدهب مدير صندوق الإسكان بمحافظة مطروح، ان المتظلمين تقدموا بتظلماتهم منذ عام 2017 وتم إجراء المعاينات من خلال اللجنة التنفيذية والشعبية بمجلس مدينة العلمين للوقوف على المستحقين لتلك الوحدات في إطار إجراءات من الشفافية والالتزام بالضوابط المحددة للحصول على تلك الوحدات.وأوضح، أن تقدم 30 مواطنا بتظلماتهم وتم فحصهم جميعا، وتبين استحقاق 28 فقط لتلك الوحدات مع استبعاد شخصين لعدم استحقاقهم لسفرهم خارج المحافظة، مؤكدا أنه سيتم إجراء القرعة العلانية على 28 وحدة سكنية للمستحقين من خلال مركز ومدينة العلمين.