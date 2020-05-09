خبير: «100 مليون صحة» ساهمت فى وجود قاعدة بيانات عن المصريين

قال الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، إن آلية مواجهة مصر لأزمة كورونا في 2020 تختلف عما لو حدثت الأزمة نفسها في 2015، بسبب اختلاف الوضع الاقتصادي خلال هذه الفترة.وأشار سليمان خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على قناة مصر الأولى، إلى أنه في 2016 كانت هناك سوق سوداء، فضلًا عن ندرة العملة الصعبة، وبالتالي كان من الصعب توفير المستلزمات الطبية، منوها بأن القضاء على فيروس سي رفع بدرجة كبيرة من كفاءة النظام الصحي.وأضاف أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، أن مبادرة 100 مليون صحة ساهمت في وجود قاعدة بيانات عن المصريين، مؤكدًا أن ما حدث من تطوير في مختلف المجالات خلال الخمس سنوات الماضية، لو لم يتم كان هناك صعوبة كبيرة في مواجهة جائحة كورونا.