بيان عاجل لتثبيت 3673 متضررًا بالتربية والتعليم بكفر الشيخ

تقدم النائب اللواء شكرى الجندى وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب ونائب الدائرة الثانية بمركز شرطة كفر الشيخ بطلب إحاطة وبيان عاجل الى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرى التربية والتعليم والتنمية المحلية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن تضرر 3673 من العاملين بالتربية والتعليم بمديرية تعليم كفرالشيخ من عدم تعيينهم وتعاقب الوزراء والمحافظين عليهم وإطلاق الوعود لتثبيتهم بل وتقديمهم أوراق التعيين للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بكفرالشيخ وفور تغيير حركة المحافظين والوزراء تتبخر الوعود.وأوضح "الجندى" أن هؤلاء العاملين من مدرسين وإدرايين وخدمات معاونة لايتقاضون رواتبهم بشكل دورى إنما كل ٣ أو ا٤ اشهر ولم يطبق عليهم الحد الأدنى للأجور حيث أن أغلبهم يتقاضى ١١٣٥ جنيه منهم من تسلم العمل عام ٢٠٠٠.وطالب وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب الحكومة بسرعة تعيين المتضررين لتحقيق الاستقرار الأسرى حيث إن أسر الموظفين تقترب من ١٥٠٠٠ فرد