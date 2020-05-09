رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 09 مايو 2020 الموافق 16 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا: أكثر من 168300 إصابة بكورونا والوفيات 7337

السبت 09/مايو/2020 - 12:06 م
كورونا
كورونا
وكالات
طباعة
سجلت ألمانيا حتى صباح اليوم السبت، أكثر من 168300 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بزيادة قدرها نحو 1300 حالة منذ أمس الجمعة، حسب تحليل معهد "روبرت كوخ" الألماني لأبحاث الأمراض المعدية وغير المعدية.

وحسب البيانات، سجلت ألمانيا حتى الآن 7337 حالة وفاة، على الأقل، جراء الإصابة بالفيروس، بزيادة قدرها 139 حالة منذ أمس.

وحسب بيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني لأبحاث الأمراض المعدية وغير المعدية، اليوم، بلغ إجمالي الإصابات فى ألمانيا 168551 حالة، والوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 7369 حالة.

ووفقا للمعهد، تعافى نحو 143300 مصاب من الفيروس حتى الآن.

وسجلت ولاية بافاريا أعلى عدد إصابات في ألمانيا (أكثر من 44200 إصابة)، و2134 حالة وفاة، على الأقل، تليها ولاية شمال الراين- ويستفاليا التي سجلت أكثر من 34500 حالة إصابة، و1396 حالة وفاة على الأقل.

وجاءت ولاية بادن-فورتمبرج في المرتبة الثالثة بعدد إصابات زاد على 33 ألف حالة، وغ عدد الوفيات 1535 حالة على الأقل.

وبالقياس إلى كل مائة ألف نسمة، سجلت بافاريا أعلى معدل إصابة (7ر338 إصابة لكل مائة ألف نسمة).

وبلغ متوسط المعدل على مستوى ألمانيا 5ر202 إصابة لكل مائة ألف نسمة.

ووفقًا لبيانات معهد "روبرت كوخ" أمس الجمعة، ارتفع معدل الاستنساخ إلى 83ر0، ما يعني أن كل عشرة مصابين قد ينقلون العدوى إلى نحو 8 أفراد في المتوسط.

موضوعات متعلقة

7 حقائق للرد على شائعات فيروس «كورونا»

أسعار الذهب اليوم السبت 9 مايو 2020

الحكومة تقر تطبيق إجراءات «كورونا» حتى آخر رمضان

سبب حذف فقرة الثعبان في رامز مجنون رسمي مع طارق حامد

الصور

image description

صلاة التراويح بمسجد عمرو بن العاص

image description

أجواء رمضان

image description

«سكسفون» بشوارع السيدة زينب.. صانع بهجة في رمضان

image description

محافظ أسيوط يتابع مشروعات «حياة كريمة» في أبوتيج (صور)

image description

صور ميدان التحرير اليوم

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم السبت 9 مايو 2020

أول تعليق من هشام طلعت مصطفى على أزمة إعلان مدينتى (فيديو)

حقيقة إصابة النائب أحمد الطنطاوي بفيروس كورونا (صور)

سبب حذف فقرة الثعبان في رامز مجنون رسمي مع طارق حامد

إنفوجراف

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

image description

«المرور» تنظم حملة توعية لتجنب الحوادث (إنفوجراف)

image description

المايسترو صالح سليم.. الأب الروحى للأهلى (إنفوجراف)

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

ليالي ميت أبو الكوم.. سر علاقة السادات بـ الشيخ النقشبندي

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

أغرب حكاية عن فوازير رمضان.. قدمها فنان كبير بـ«بدلات رقص وملايات لف»

أسرار علاقة تحية كاريوكا بالرؤساء.. عبد الناصر أوصى بها خيرًا والسادات اختبأ عند أهلها

نجم الساعة

ليالي ميت أبو الكوم.. سر علاقة السادات بـ الشيخ النقشبندي

الصحة

ألمانيا: لا مشكلة في زيارة الأجداد مع الالتزام بقواعد السلامة الصحية

ألمانيا تعتزم حظر إضافة السكر إلى شاي الأطفال

بدء تجربة سريرية لدواء مضاد للجلطات في علاج كورونا

8 دول توافق على عقار جديد لعلاج كورونا

منوعات

مستوى المحيطات يرتفع 1.3 متر بحلول 2100

أكبر مُعمر.. أفريقي يحتفل بعيد ميلاده في خضم وباء كورونا

3 أمراض فى سن المراهقة تتسبب في الشيخوخة المبكرة للشرايين

العثور على لوحة حجرية عمرها 650 عاما شمال الصين

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ حسن درويش القويسني .. كفيف البصر وزاهد فى الدنيا
مؤمن المحمدي
الانتحال
ماجد حبته
عملاء وبلهاء.. فى مجلس الحكماء!
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: أحيانا نكذب من شدة الصدق
المزيد

الثقافة

قصور الثقافة تعرض جولة فى متحف العقاد ضمن «الثقافة بين إيديك»

قصور الثقافة تطرح الأعمال الكاملة للشيخ مصطفى عبدالرازق

مركز «الست وسيلة» يعلن عن عدد من فعالياته «أونلاين»

انطلاق مسابقة الصوت الذهبى فى دورته الخامسة «أونلاين»