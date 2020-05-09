ألمانيا: أكثر من 168300 إصابة بكورونا والوفيات 7337

سجلت ألمانيا حتى صباح اليوم السبت، أكثر من 168300 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بزيادة قدرها نحو 1300 حالة منذ أمس الجمعة، حسب تحليل معهد "روبرت كوخ" الألماني لأبحاث الأمراض المعدية وغير المعدية.وحسب البيانات، سجلت ألمانيا حتى الآن 7337 حالة وفاة، على الأقل، جراء الإصابة بالفيروس، بزيادة قدرها 139 حالة منذ أمس.وحسب بيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني لأبحاث الأمراض المعدية وغير المعدية، اليوم، بلغ إجمالي الإصابات فى ألمانيا 168551 حالة، والوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 7369 حالة.ووفقا للمعهد، تعافى نحو 143300 مصاب من الفيروس حتى الآن.وسجلت ولاية بافاريا أعلى عدد إصابات في ألمانيا (أكثر من 44200 إصابة)، و2134 حالة وفاة، على الأقل، تليها ولاية شمال الراين- ويستفاليا التي سجلت أكثر من 34500 حالة إصابة، و1396 حالة وفاة على الأقل.وجاءت ولاية بادن-فورتمبرج في المرتبة الثالثة بعدد إصابات زاد على 33 ألف حالة، وغ عدد الوفيات 1535 حالة على الأقل.وبالقياس إلى كل مائة ألف نسمة، سجلت بافاريا أعلى معدل إصابة (7ر338 إصابة لكل مائة ألف نسمة).وبلغ متوسط المعدل على مستوى ألمانيا 5ر202 إصابة لكل مائة ألف نسمة.ووفقًا لبيانات معهد "روبرت كوخ" أمس الجمعة، ارتفع معدل الاستنساخ إلى 83ر0، ما يعني أن كل عشرة مصابين قد ينقلون العدوى إلى نحو 8 أفراد في المتوسط.