رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 09 مايو 2020 الموافق 16 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أحمد زاهر عن دوره في البرنس: كره الناس لشخصية «فتحي» شهادة نجاح لي

السبت 09/مايو/2020 - 10:20 ص
أحمد زاهر
أحمد زاهر
أ ش أ
طباعة
أعرب الفنان أحمد زاهر عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية التي تلقاها عن دوره في مسلسل "البرنس" والذي يخوض به ماراثون الدراما الرمضاني هذا العام، واصفًا شخصية "فتحي" التي يقدمها في العمل بأنها من أصعب الأدوار التي جسدها في عالم الدراما التليفزيونية، مشيرًا إلى أنه يعشق تجسيد الأدوار الصعبة التي تستفز قدراته التمثيلية.

وقال أحمد زاهر- في حوار صحفي - إن "شخصية فتحي الشريرة التي أجسدها خلال مسلسل "البرنس" من أصعب الأدوار التي جسدتها، وأرهقتني للغاية، حيث تحمل صعوبة درامية شديدة وتطلب الأمر مني دراسة أبعادها النفسية لأنها تتلون باستمرار طوال أحداث العمل، لذلك بذلت جهدًا كبيرًا لإقناع الجمهور بها، وهو ما لمسته من ردود أفعال المشاهدين، فكرههم لتلك الشخصية شهادة نجاح لدوري في المسلسل".

ولفت إلى أن أهم ما يميز مسلسل "البرنس" السيناريو المحكم للأحداث وأن كل الأدوار التي يتم تجسيدها داخل العمل قوية ومهمة ومؤثرة على سير الأحداث، إلى جانب أن العمل ينتمي لنوعية الميلودراما الشعبية التي يميل إليها الجمهور لكونها تحدث في حارة شعبية.

وعن معيار قبوله للمشاركة في أي عمل درامي، قال أحمد زاهر: "إنني أحرص على التنوع ولا أحصر نفسي في أدوار بعينها ولا تشغلني مساحة الدور بقدر ما يشغلني قوة تأثيره على سير الأحداث.. مضيفًا "أن هناك اعتقادًا خاطئًا لدى البعض بأن مشاركة أي فنان في أي عمل كضيف شرف يقلل منه وهذا غير صحيح، فقد شاركت مع ياسر جلال في 3 مشاهد فقط في مسلسل "رحيم" وحقق العمل نجاحًا كبيرًا، كما شاركت بدور المحامي "جمال لبة" مع السقا في العام الماضي، ونجح أيضا".

وعن تعاونه مع المخرج محمد سامي في مسلسل "البرنس"، قال زاهر إن "المخرج محمد سامي مخرج متميز يمتلك أدواته الخاصة، إلى جانب اهتمامه بكافة التفاصيل الدقيقة الخاصة بجميع مشاهد العمل لتخرج في أبهى صورة ممكنة لتقنع جمهور المشاهدين، ويعتبر مسلسل "البرنس" هو خامس تعاون لي معه، حيث شاركت معه في مسلسلات "آدم" و"حكاية حياة" و"كلام على ورق" و"ولد الغلابة".

وأضاف "سر نجاحي مع المخرج محمد سامي في تلك الأعمال أنه يوجد بيننا تفاهم كبير لدرجة أنني أفهم ما يريد أن يخبرني به قبل أن يتحدث، لذلك إذا عرض علي المشاركة معه في عمل جديد حتى إذا كانت مشاركتي ستكون قاصرة على مشهد واحد، فإنني لن أتردد وسأشارك معه لأنه يفهم الدراما كما ينبغي ويهتم بالتركيز على الممثل خلال التصوير ودرجة تقمصه للشخصية وانفعالاتها فهو يعلم جيدا كيف يخرج كل الطاقات الممكنة لكل شخصية".

وعن رأيه في مستوى الدراما، أثنى الفنان أحمد زاهر على مستوى المسلسلات في الماراثون الرمضاني لهذا العام.. مشيرا إلى أن موضوعات أغلب المسلسلات قوية وتتميز بالتنوع والاختلاف.. لافتا إلى أن موسم الدراما هذا العام من أقوى المواسم على الإطلاق ويصعب مقارنة أي عمل درامي بآخر لقوة المستوى إلى جانب اختلاف طبيعة الموضوع الذي يتناوله العمل.. موضحا أن مسلسلي "الاختيار" و"الفتوة" من أفضل الأعمال الدرامية التي يتابعها هذا العام.

موضوعات متعلقة

حقيقة إصابة النائب أحمد الطنطاوي بفيروس كورونا (صور)

بنجلاديش تعلن إنتاج أول عقار لعلاج فيروس كورونا المستجد

وزير التعليم ينشر فيديو توضيحى لطريقة رفع البحث على منصة أدمودو

قرار مفاجئ من مرتضى بعد حلقة طارق حامد في "رامز مجنون رسمي"

الصور

image description

صلاة التراويح بمسجد عمرو بن العاص

image description

أجواء رمضان

image description

«سكسفون» بشوارع السيدة زينب.. صانع بهجة في رمضان

image description

محافظ أسيوط يتابع مشروعات «حياة كريمة» في أبوتيج (صور)

image description

صور ميدان التحرير اليوم

الأكثر قراءة

أول تعليق من هشام طلعت مصطفى على أزمة إعلان مدينتى (فيديو)

حقيقة إصابة النائب أحمد الطنطاوي بفيروس كورونا (صور)

سبب حذف فقرة الثعبان في رامز مجنون رسمي مع طارق حامد

بنجلاديش تعلن إنتاج أول عقار لعلاج فيروس كورونا المستجد

إنفوجراف

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

image description

«المرور» تنظم حملة توعية لتجنب الحوادث (إنفوجراف)

image description

المايسترو صالح سليم.. الأب الروحى للأهلى (إنفوجراف)

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

ليالي ميت أبو الكوم.. سر علاقة السادات بـ الشيخ النقشبندي

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

أغرب حكاية عن مسلسلات رمضان.. قدمتها فنان كبير بـ«بدلات رقص وملايات لف»

أسرار علاقة تحية كاريوكا بالرؤساء.. عبد الناصر أوصى بها خيرًا والسادات اختبأ عند أهلها

نجم الساعة

ليالي ميت أبو الكوم.. سر علاقة السادات بـ الشيخ النقشبندي

الصحة

ألمانيا تعتزم حظر إضافة السكر إلى شاي الأطفال

بدء تجربة سريرية لدواء مضاد للجلطات في علاج كورونا

8 دول توافق على عقار جديد لعلاج كورونا

شاي وشوكولاتة.. أطعمة ومشروبات تجنبك الخرف

منوعات

مستوى المحيطات يرتفع 1.3 متر بحلول 2100

أكبر مُعمر.. أفريقي يحتفل بعيد ميلاده في خضم وباء كورونا

3 أمراض فى سن المراهقة تتسبب في الشيخوخة المبكرة للشرايين

العثور على لوحة حجرية عمرها 650 عاما شمال الصين

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ حسن درويش القويسني .. كفيف البصر وزاهد فى الدنيا
مؤمن المحمدي
الانتحال
ماجد حبته
عملاء وبلهاء.. فى مجلس الحكماء!
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: أحيانا نكذب من شدة الصدق
المزيد

الثقافة

قصور الثقافة تعرض جولة فى متحف العقاد ضمن «الثقافة بين إيديك»

قصور الثقافة تطرح الأعمال الكاملة للشيخ مصطفى عبدالرازق

مركز «الست وسيلة» يعلن عن عدد من فعالياته «أونلاين»

انطلاق مسابقة الصوت الذهبى فى دورته الخامسة «أونلاين»