تفاصيل الحلقة الـ19 من مسلسل «2 فى الصندوق»

تبدأ أحداث الحلقة الـ19 من مسلسل "2 في الصندوق"، بمواصلة التحقيق مع "دعكي" صلاح عبدالله حتى يعترف بحقيقة أولاده، والذي يشك أمير عظيم "بيومي فؤاد" بأنهما أولاده، ليقوم بتعذيبه.وعلى نفس المنوال تقوم انتصار بالبحث عن أولادها وزوجها المختفيين عنها، ولا تعلم مكانهما، وفي نفس الوقت يبحث بيومي فؤاد عن أولاده لعمل تحليل دي أن أي، لمعرفة ما اذا كان أوس أوس وحمدي الميرغني أولاده بالفعل أم لا، ويقرر ضغطه على صلاح عبدالله لمعرفة الحقيقة.ويفكر أوس أوس والميرغني في الذهاب إلى الراقصة لي لي "رحاب الجمل"، ليقوما بالذهاب إليها والطلب منها أن تقوم بأبعادهما عن الأعين من خلال العمل معها في الديسكو الذي تعمل فيه، وفي نفس الوقت يعلم صلاح عبدالله بأن أولاده ليس موجودين في المنزل ليقلق أكثر من الأول، ويطلب من بيومي فؤاد أن يطلق صراحه لكنه يرفض ذلك ويؤمر رجاله أن يقوموا بتعذيبه بقلة الأكل والشرب والنوم.وتتواصل الأحداث حيث يذهب أوس أوس والميرغني للعمل مع "لي لي" في الديسكو ويبدأن العمل معها والغناء في الديسكو الذي تعمل فيه، ويفاجأ بأنهما سوف يعملان خلف المطرب وليس هما، ليجد أوس أوس الملحن الشهير هو من يقوم بالغناء في الديسكو.ويقرر بيومي فؤاد بأمر رجال دولته "زمبيزي" بأن يفكوا أسر صلاح عبدالله، ويقموا بجعله في أفضل حال من خلال الأكل والشرب وخلافه، محاولا أن يجعله يعترف بحقيقة أولاده.ويعمل أوس أوس والمرغني، في تزوير جوازات السفر حتى يهربا من البلد، خوفًا من الحبس بعدما أخذا المخدرات من العصابة وتخيلهما بأن الشرطة هي من أتت لمنزلهما لأخذها، ليذهبا إلى صديقهما "درديري" لحل مشكلتهما وعمل جوزات السفر.وتنتهي الأحداث بعرض 100 ألف دولار لصلاح عبدالله، ليقول حقيقة أولاده؛ إلا أنه يرفض ذلك باعتبار أنهما أولاده، في حين يطلب أهالي "زمبيزي" من البزاوي مستشار بيومي فؤاد أن ينقلب عليه وينال الحكم لمفرده.وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي حول فئة عمال النظافة، والمشاكل التي يتعرضون لها يوميًا، والمسلسل من بطولة حمدي الميرغني، ومحمد أسامة (أوس أوس)، وصلاح عبدالله، وحجاج عبد العظيم، ومحمود عبدالغفار، ورحاب الجمل، وأحمد عبدالله محمود وانتصار، وهو من إخراج محمد مصطفى، وتأليف لؤي السيد.