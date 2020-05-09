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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مع بدء تسليم الأبحاث.. 14 تصريحًا هامًا من وزير التربية والتعليم

السبت 09/مايو/2020 - 07:21 ص
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
ريم محمود
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بث الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة صوتية على الصفحة الرسمية له على موقع "فيس بوك"، قبل ساعات من بدء تسليم الأبحاث لطلاب النقل والشهادة الإعدادية. 

ومن المقرر أن تبدأ وزارة التعليم في استقبال الأبحاث بداية من السبت ٩ حتى ١٦ مايو الجاري، وفي هذا السياق ترصد "الدستور" أهم تصريحات الوزير في هذه الرسالة الصوتية:

ـ نرجو الالتزام بمواعيد جداول الأابحاث منعًا للتزاحم.

ـ التسليم إلكتروني في أي يوم من الأسبوع في المدة من 9 مايو حتى ١٦ مايو عبر المنصة التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم.

ـ يوجد ٣ فرص للطلاب في التقديم الورقي في أيام مختلفة حسبما أعلنت وزارة التربية والتعليم.

ـ شددنا على المديريات الالتزام بتعليمات الوزارة في تسليم الابحاث ومن يخالف التعليمات سنحاسبه.

ـ الأفضل لتسليم البحث هو الطريقة الالكترونية ورفعها علي المنصة.

ـ إذا قدم البحث إلكترونيا ليس من الضروري تسليمه ورقيًا.
 
ـ إذا كان البحث مكتوب علي ورق فلوسكاب أو بأي قلم يسلمه للمدرسة بعد أن يضعه في ظرف ويحصل على وصل تسليم.

ـ لا تستمعوا لتعليمات مخالفة للوزارة والتي تصدر من بعض المدارس.

ـ القوالب الخاصة بالأبحاث ليست إلزامية.

ـ سنقبل البحث بأي شكل حتى وإن كان بخط اليد.

ـ ليس شرطًا تسليم سي دي أو فلاشة للمدرسة.

ـ لا تتكدسوا إلكترونيا أو التكدس في المدرسة.

ـ الغرض من البحث التركيز في أداء الطالب. 

ـ سلامة الطلاب وراحة بال أولياء الأمور أهم ما يشغلنا.

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