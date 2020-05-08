فيفي عبده تتبرع لـ«بهية» بـ100 ألف جنيه في «إغلب السقا»

شاركت الفنانة فيفي عبده في برنامج «إغلب السقا» مع الفنان أحمد السقا، الذي تقدمه رزان مغربي ويذاع عبر فضائية MBC مصر.وبدأت فيفي عبده الحلقة بـ«زغرودة»، وشاركت في العديد من فقرات البرنامج الترفيهية وحولتها لأجواء كوميدية بسبب استخدامها عصا الهوكي في تقديم وصلة رقص، وتعليقها على كرة البولنج التي خرجت أكثر من مرة عن مسارها.وقالت فيفي عبده بعد فوز السقا: «في النهاية الهدف خيري ولا يهم من يفوز».وتبرعت فيفي عبده بعد أن تنازل لها السقا بمبلغ 100 ألف جنيه لصالح مستشفى بهية.