قرار مفاجئ من مرتضى بعد حلقة طارق حامد في "رامز مجنون رسمي"

قرر المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، رفع الغرامة الموقعة على طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والتي كانت مقدره بـ٥٠٠ ألف جنيه بسبب ظهوره مع رامز جلال في برنامج رامز مجنون رسمي.وقال مرتضى منصور إن طارق حامد لقن رامز درسا في رجولة الزملكاوية.وكان طارق حامد، وقع ضحية رامز جلال في برنامج "رامز مجنون رسمي"، للمقالب الذي يذاع يوميا بعد الإفطار على قناة "إم بي سي مصر"، واعتدى على رامز جلال عقب نهاية المقلب.واختصر رامز المقلب خوفا من رد فعل نجم وسط الزمالك، حيث تجاهل فقرة "الثعبان" وأيضا فقرة الأغنية التي يجبر ضيوفه على غنائها له.