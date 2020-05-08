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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

رسالة طارق حامد لرضا عبدالعال في «رامز مجنون رسمي»

الجمعة 08/مايو/2020 - 07:30 م
طارق حامد
طارق حامد
سناء إسماعيل
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انضم طارق حامد، لاعب نادي الزمالك، لضحايا رامز جلال في برنامج "رامز مجنون رسمي"، والذي يتم تصويره في دبي، ويذاع عبر فضائية MBC مصر.

وقدم رامز جلال لاعب الزمالك بشكل لم يخل من السخرية وخاصة ملابسه، وخلال فقرة الصور علق "حامد"، على صورة رضا عبدالعال قائلًا: "استمر في اللي أنت فيه علشان الشعب بيحب يضحك".

كما علق على صورة رامز جلال بقوله: "راجل ناجح"، قبل أن يفاجأ بخروج رامز جلال من خلف البوستر ليصاب بنوبة هلع خفيفة.

سبب خوف رامز جلال من طارق حامد
قال طارق حامد خلال فقرة الأسئلة إنه سريع الغضب وإنه يتعصب بسرعة ومن أقل الأشياء ويكره الكذب ليعلق رامز جلال بقوله: "بيتعصب بسرعة، أمال لما يعرف أننا خدعناه".

ويأتي طارق حامد، بعد عدد من الحلقات الرياضية منذ بداية البرنامج والتي شهدت استضافة علي معلول، ومحمود كهربا، ومحمد الشناوي.

فكرة البرنامج
يقوم بخداع الضيف على أنه سيتم التصوير معه في برنامج "كرسي الحقيقة"، ويتم توجيه عدد من الأسئلة للضيف من خلال الفنانة اليمنية أروى، قبل أن يظهر رامز جلال.

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