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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إهانة واستغلال للنفوذ.. القضاء التركى يحقق مع رجال أردوغان

الجمعة 08/مايو/2020 - 04:30 م
أردوغان
أردوغان
أبوزيد على
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كشف موقع «تركيا الآن»، اليوم الجمعة، عن التحقيق التي أجرته النيابة العامة بأنقرة مع نائبي رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، أوزجور أوزال وأنجين أوزكوتش، بسبب قطعة الأرض التي تخص رئيس هيئة الاتصالات برئاسة الجمهورية، فخر الدين ألتون، في منطقة أونجوروم بوغازتش، في أحد أرقى الأماكن بمحافظة إسطنبول.

وتابع الموقع أنه في وقت سابق، كشفت صحيفة تركية عن استيلاء رئيس هيئة الاتصالات برئاسة الجمهورية التركية على قطعة أرض تابعة للأوقاف التركية في واحد من أرقى أحياء مدينة إسطنبول، مستغلًا نفوذه ومنصبه وقربه من دائرة الحكم بقيادة رجب طيب أردوغان.

وسبق أن أكد نائب بحزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، أن الحكومة التركية تحاول التستر على استيلاء رئيس هيئة الاتصالات برئاسة الجمهورية التركية فخر الدين ألتون، على قطعة أرض تابعة للأوقاف التركية، من خلال مماطلة وزارة العدل في إجراء التحقيق فيما وصفها بـ«الفضيحة».

وذكرت الشكوى الجنائية أن النائبين انتهكا الحقوق الشخصية لفخر الدين ألتون من خلال الإهانات العلنية والافتراءات، ووصلت هذه الانتهاكات إلى أبعاد لا يمكن تحملها، وبناء على ذلك كان من الضروري المطالبة بمعاقبة المشتبه فيه بتهمة الإهانة والافتراء وغيرها من الجرائم ضد موظف الدولة.

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