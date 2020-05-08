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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

غادة عادل تصر على الطلاق فى الحلقة 14 من «ليالينا»

الجمعة 08/مايو/2020 - 01:55 ص
جريدة الدستور
محمد مجدي
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بدأت أحداث الحلقة الـ 14 من مسلسل "ليالينا" بأول عملية يقوم بها هشام والذي يجسد شخصيته "إياد نصار" في عمله الجديد في توزيع العملات المالية بشكل غير قانوني، وذلك في سرية تامة للغاية، حتى لا يعلم أي شخص من أفراد أسرته بهذا الأمر الخطير الذي قد يدخله السجن.

وتتواصل الأحداث، بصدمة جديدة لجلال الذي يجسد شخصيته "خالد الصاوي"، بعدما يقابل "فاروق" أحد أصحابه منذ الصغر والذي يجسد شخصيته سناء شافع، ليتحدث عن ذكريات قديمة قد حدثت بينهما، إلا أن فاروق يتحدث حول مشاكله المستمرة مع زوجته الحالية، ومع الحديث بينهما يأتي أحد أولاده ويؤكد له وفاة زوجته بشكل أدخل جلال في صدمه جديدة.

يلجأ جلال إلى "روقية" والتي تجسد شخصيتها "صابرين" ويتحدث معها حول وفاة زوجة فاروق، ويدخل معها في حالة حزن شديدة، بسبب هذا الحادث الذي جعله يتذكر حادث وفاة زوجته، وتدخل روقية في حالة استغراب شديدة بسبب حضوره إلى منزلها، على الرغم من أن أبنها قد ارتكب حادثًا في ابنه شقيق جلال وأصابه بالعمى.

وتتواصل الأحداث بمقابلة هشام بملك زوجته وهي "غادة عادل"، ليحاول التحدث إليها حول الأسباب التي دفعته للزواج عليها، ويحاول أن يقربها إليه مرة أخرى لتقابله في البداية بالرفض بسبب حزنها على خيانته، إلا أنها تهدأ في الأخير وتستمع إليه لمحاولة الإبقاء على استقرار منزلهما.

وفي نفس الوقت يحضر نجل "روقية" ميدو عادل والذي يجسد شخصية "راضي"، ويحل مع جلال الخلاف بينهما، والذي حدث خلال زيارته له في المستشفى بعد عملية بتر ساقه، والتي حدثت بعد الحادثة.

وتنتهي الأحداث بذهاب هشام إلى منزل الزوجية، ليجد تعنت شديد من ملك وتطالبه بتنفيذ رغبتها في الطلاق، إلا أنه يرفض ذلك، أملا في إصلاح الأحوال بينهما.

وتدور أحداث في فترة الثمانينات، حيث ترصد الحياة الاجتماعية في هذه الفترة مع تصاعد الصراعات والأحداث طوال الحلقات.

يذكر أن مسلسل "ليالينا 80" بطولة كل من غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوي، صابرين، نورهان، محمد الشقنقيري، محمد عادل، محمد علي رزق، منة عرفة، جيهان أنور، رنا رئيس، حسني شتا، تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، وإنتاج تامر مرسي.

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