سلوى عثمان عن مشهد انهيارها بمسلسل "البرنس": لست أمًا وأعوض ذلك بالتمثيل

أعربت الفنانة سلوى عثمان، عن فرحها الشديد تجاه تفاعل المشاهدين والمعجبين تجاه مشهد "إنهيارها"، بمسلسل "البرنس"، والذي تشارك به في السباق الرمضاني الحالي.وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر الأولى المصرية: "أن من كترت الاتصالات أنا معرفتش أكمل الحلقة بعد المشهد، وأصدقائي اتصلوا بي وقالوا لي أنت طالعة تريند، أنا سعيدة بردود بفعل الناس وأنا كنت بعمله من قلبي علشان الناس تكون مبسوطة ولكن لم أتوقع رد الفعل الكبير".وكشفت أنها لم تعش دور الأمومة في حياتها الطبيعية ولذلك يخرج هذا الشعور في التمثيل، وتابعت:" أنا مش أم وعليه أنا بطلع الأمومة في الشغل لأني مش بعيشها في الحياة الطبيعية".وتابعت:"المشهد ده مينفعش يتعاد..اتعمل مرة واحدة ولم اعيده"، لافتة إلى أنها ورثت موهبة التمثيل عن والدها الذي كان يعمل موجه أول تربية مسرحية في الإسكندرية، وأنها في سن السابعة كانت تذهب معه للمسرح وتشارك معه في الأعمال المتعلقة بالأطفال.ووجهت الفنانة سلوى عثمان، رسالة قالت خلالها:"الناس أعطت رسالة قوية للقائمين على الفن.. والنجم مهم لأن المسلسل بيتباع باسمه.. ولكن أنك تهتم بكل طاقم العمل أمر ضروري لأنه يرفع من شأنه.. فريق العمل الفني شبيه بفريق كرة القدم.. والبطل الذكي يفضل أنه يعمل مع شخصيات قوية فنية تساعده فى نجاح العمل الفني".