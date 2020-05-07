«بقى دولا من دمي» تتخطى المليون مشاهدة (فيديو)

حقق مشهد حبس الفنان محمد رمضان، في مسلسله الدرامي "البرنس" في الحلقة التي عرضت أمس الأربعاء، ردود أفعال قوية خاصة وأن المشهد احتوى على مقطع أغنية بعنوان "بقى دولا من دمي" بصوت المطرب أحمد سعد.وحقق المشهد أكثر من 1:5 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة من طرحه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ولاقت الأغنية إعجاب الجمهور بشكل كبير.أغنية "بقى دولا من دمي" تعاون فيها المطرب أحمد سعد مع كل من الشاعر الغنائي والملحن هيثم نبيل والموزع الموسيقي عادل حقي.ويشارك أحمد سعد بـ10 أغنيات في مسلسل "البرنس" منهم أغنية تتر البداية بعنوان "العشم" كلمات عادل السيد وألحان تامر كروان، وأغنية تتر النهاية بعنوان "مفيش حاجة صعبة" كلمات محمد المصري وألحان وليد سامي توزيع عمرو الخضري.مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، محمد مهران، أحمد داش، أنعام الجريتلي وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في إطار شعبي.