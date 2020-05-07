النيابة تستأنف على قرار إخلاء سبيل حنين حسام.. وتقرر استمرار حبسها

حددت محكمة شمال القاهرة جلسة، السبت المقبل، لنظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل حنين حسام، بكفالة مالية قدرها ٥٠ ألف جنيه.وأمر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية بإخلاء سبيل اليوتيوبر حنين حسام بكفالة مالية قدرها ٥٠ ألف جنيه، إلا أن النيابة العامة استأنفت على القرار وحددت الأسبوع المقبل، لنظره أمام غرفة المشورة.كان النائب العام أمر بحبس حنين حسام عبدالقادر، ٤ أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات؛ وذلك لاتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية، بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة، وكذا اتهامها بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها في أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول على منافع مادية؛ وكان ذلك استغلالًا لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية مُنَظَّمة لأغراض الاتجار بالبشر تضم المتهمة وآخرين.كانت وحدة الرصد بمكتب النائب العام قد رصدت تفاعلًا واسعًا من مشاركي مواقع التواصل الاجتماعي، ووردت إلى حسابها الرسمي بموقع «فيسبوك» مُطالبات عِدَّة بالتحقيق مع المتهمة المذكورة؛ لنشرها مقطعًا مُصوَّرا أذاعته عبر حساب لها بتطبيقٍ للتواصل الاجتماعي؛ دعت خلاله الفتيات للمشاركة في مجموعة إلكترونية سمتها «الوكالة» أسستها عبر التطبيق المذكور؛ لتذيع الفتيات فيها بثًا مباشرًا لهنَّ متاحًا للكافة مشاهدته، والتعارف والتحدث إلى متابعيه؛ مقابل حصولهنَّ على أجور بالدولار الأمريكي تزيد بزيادة عدد المتابعين والمشاركين بهذا البث، فأمر النائب العام بالتحقيق في الواقعة وضبط المتهمة واستجوابها.وألقت أجهزة الأمن القبض على فتاة التيك توك التى ظهرت في مقطع فيديو تحرض الفتيات على ارتكاب أفعال منافية للآداب.