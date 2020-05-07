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الخميس 07 مايو 2020 الموافق 14 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

دراسة: زيادة الوفيات بكورونا لأصحاب البشرة السوداء نتيجة الفقر

الخميس 07/مايو/2020 - 03:25 م
كورونا
كورونا
أبوزيد على
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توصل تحليل جديد أجراه مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا، إلى أن الرجال والنساء أصحاب البشرة السوداء تزداد نسبة وفاتهم بفيروس كورونا إلى الضعف مقارنة مع أصحاب البشرة البيضاء، وفقًا لصحيفة إندبندنت البريطانية.

وتظهر الدراسة، التي تم نشرها اليوم الخميس، أنه بعد حساب العمر والحالة الصحية، فإن خطر الوفاة بين الرجال والنساء السود الذين يصابون بالفيروس كان أكثر بنسبة 1.9 مرة من الرجال والنساء البيض.

ولفتت الصحيفة إلى أن دراسة «ONS»، أظهرت نتائج مماثلة للرجال من الجماعات العرقية البنجلاديشية والباكستانية الذين كانوا أكثر عرضة للوفاة 1.8 مرة من الذكور البيض، وبالنسبة للنساء من نفس الخلفيات العرقية كان خطر الموت 1.6 مرة.

وقالت ONS: "تظهر هذه النتائج أن الفرق بين المجموعات العرقية في وفيات كورونا يرجع إلى عوامل الفقر الاجتماعي والاقتصادي وظروف أخرى".

وأظهرت دراسة أجراها مكتب الإحصاءات الوطنية في الأسبوع الماضي أن الوفيات الناجمة عن كورونا، قد تصل إلى ضعف احتمال حدوثها في المناطق الأكثر فقرًا في بريطانيا.

ولفتت الدراسة إلى أن الأشخاص من أصول سوداء وأقليات عرقية يعيشون في مناطق محرومة، ويعملون في وظائف منخفضة الأجر، حيث لا يمكنهم العمل من المنزل، وكل تلك العوامل تزيد من خطر الإصابة بالفيروس.

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