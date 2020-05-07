أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 7 - 5 - 2020

أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية



أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري



ترجعت أسعار الذهب في مصر، بقيمة 2 جنيه خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق 7-5-2020، حيث بلغ سعر عيار «21» نحو 740 جنيهًا، في حين سجل عيار «24» نحو 846 جنيهًا، وسجل عيار «18» نحو 634 جنيهًا.فيما بلغ سعر عيار «14» نحو 493 جنيهًا، ووصلت قيمة الجنيه الذهب إلى 5920 جنيهًا، والأوقية سجلت 1685 دولارًا في البورصات العالمية.وترصد «الدستور» عبر السطور التالية، أسعار الذهب في مصر بمحلات الصاغة وأسواق المال على النحو التالي:عيار 24: 846 جنيهًاعيار 22: 775 جنيهًاعيار 21: 740 جنيهًاعيار 18: 634 جنيهًاعيار 14: 493 جنيهًاعيار 12: 423 جنيهًاالأونصة: 26،302 جنيهجنيه الذهب: 5،920 جنيهكيلو الذهب: 845،714 جنيهعيار 24: 853.29 جنيهعيار 22: 782.19 جنيهعيار 21: 746.65 جنيهعيار 18: 639.98 جنيهعيار 14: 497.76 جنيهعيار 12: 426.65 جنيهعيار 9: 319.99 جنيهأوقية الذهب: 26،537 جنيهجنيه الذهب: 5،973 جنيهكيلو الذهب: 853،292 جنيه