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الخميس 07 مايو 2020 الموافق 14 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 7 - 5 - 2020

الخميس 07/مايو/2020 - 07:55 ص
جريدة الدستور
عبدالهادي أبوطالب
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ترجعت أسعار الذهب في مصر، بقيمة 2 جنيه خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق 7-5-2020، حيث بلغ سعر عيار «21» نحو 740 جنيهًا، في حين سجل عيار «24» نحو 846 جنيهًا، وسجل عيار «18» نحو 634 جنيهًا.

فيما بلغ سعر عيار «14» نحو 493 جنيهًا، ووصلت قيمة الجنيه الذهب إلى 5920 جنيهًا، والأوقية سجلت 1685 دولارًا في البورصات العالمية.

وترصد «الدستور» عبر السطور التالية، أسعار الذهب في مصر بمحلات الصاغة وأسواق المال على النحو التالي:

أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية
عيار 24: 846 جنيهًا
عيار 22: 775 جنيهًا
عيار 21: 740 جنيهًا
عيار 18: 634 جنيهًا
عيار 14: 493 جنيهًا
عيار 12: 423 جنيهًا
الأونصة: 26،302 جنيه
جنيه الذهب: 5،920 جنيه
كيلو الذهب: 845،714 جنيه

أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري
عيار 24: 853.29 جنيه
عيار 22: 782.19 جنيه
عيار 21: 746.65 جنيه
عيار 18: 639.98 جنيه
عيار 14: 497.76 جنيه
عيار 12: 426.65 جنيه
عيار 9: 319.99 جنيه
أوقية الذهب: 26،537 جنيه
جنيه الذهب: 5،973 جنيه
كيلو الذهب: 853،292 جنيه

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