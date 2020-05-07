رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 07 مايو 2020 الموافق 14 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«سوق الحرير» الحلقة 13.. أبوطلال يتسبب فى لقاء عمران وشمس

الخميس 07/مايو/2020 - 01:16 ص
سوق الحرير
سوق الحرير
دعاء عبد المقصود
طباعة
انتهت أحداث الحلقة 13 من مسلسل "سوق الحرير"، منذ قليل، حيث وصلت أم عادل (أخت أم عبد الله) من فلسطين مع ابنتها صباح لتقيم في بيت عمران، وأبو طلال يُغمى عليه وينقلونه للمستشفى يلتقي عمران بشمس، بينما غريب يبدأ عمله في السوق بدكان أبو طلال.

وكان غريب في الحلقة السابقة قد حرق بيت صابر وهاجمه وأطلق النيران على زياد، فيما سرق طلال ذهب أمه، والتقت زوجات عمران مع الطبيبة شمس في السينما ومعها عائلتها.

المسلسل من إنتاج MBC studios بالتعاون مع شركة ميلسون، وينتمي العمل لنوعية الإنتاجات الضخمة، وهو من تأليف حنان ألم هرجي، وإخراج الأخوين بسام ومؤمن الملا وبطولة كل من النجوم: بسام كوسا، وسلوم حداد، وكاريس بشار، وفادي صبيح، ونادين تحسين بك، وقمر خلف، وميلاد يوسف، وريام كفارنة، وعبد الهادي، وشادي الصفدي، وأسعد فضة، وهيفاء واصف، ووفاء موصلي، ومن مصر النجوم: عبد الرحيم حسن، ونهال عنبر، وماجد الشرقاوي، ومن تونس النجمة دارين حداد.

ويعرض المسلسل حاليا على mbc1 وMBC عراق وmbc5 وlbc ومنصة Shahid. Net، وحصد العمل الإشادة من النقاد والجمهور ويحقق نسب مشاهدة مرتفعة، ليؤكد صدق رهان إدارة إم بي سي ستوديو وشركة سليما على العمل الذي وفرت له كل العوامل الإنتاجية، وأيضا طاقم عم متكامل وعلى أعلى مستوى سواء من حيث الممثلين او العناصر الفنية الأخرى.

وتدور أحداث المسلسل في خمسينات القرن الماضي بمدينة دمشق، من خلال عمران، ويلعبه بسام كوسا وغريب ويلعبه سلوم حداد ونتابع عمران وهو واحد من كبار تجار سوق الحرير وحياته مع زوجاته الثلاثة وقصة ولديه المولودين في الوقت نفسه وايضا علاقته بباقي تجار سوق الحرير. وغريب الذي فقد ذاكرته نتيجة لحادث ونتابع تفاصيل حياة كل منهما وهل يلتقيان بعد ذلك.

موضوعات متعلقة

«الدستور» تنفرد بـ«نص رفض القضاء الإدارى لوقف برنامج رامز مجنون رسمى»

رابط بنك المعرفة المصري 2020.. المكتبة الرقمية لعمل مشروع بحث عن السياحة

«الخارجية» توجه خطابًا إلى مجلس الأمن بشأن سد النهضة

الآن.. التسجيل على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين 2020 الترقيات لإنجاز صحيفة المعلم

الصور

image description

«سكسفون» بشوارع السيدة زينب.. صانع بهجة في رمضان

image description

محافظ أسيوط يتابع مشروعات «حياة كريمة» في أبوتيج (صور)

image description

صور ميدان التحرير اليوم

image description

«الرزق يحب الخفية».. «أسطول» بائع كنافة بدرجة نبطشي أفراح (صور)

image description

«أسيوط» تواصل تطهير المراكز والأحياء ضد كورونا (صور)

الأكثر قراءة

حقيقة فتح تسجيل العمالة الغير منتظمة برقم البطاقة عبر وزارة القوى العاملة

«التعليم» تنفي إلغاء امتحانات الثانوية العامة لعام 2020

«الخارجية» توجه خطابًا إلى مجلس الأمن بشأن سد النهضة

قبل التسليم.. مشروع بحث عن السياحة للصف الرابع والخامس الابتدائي.. إجابة سؤال الرياضيات

إنفوجراف

image description

المايسترو صالح سليم.. الأب الروحى للأهلى (إنفوجراف)

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

image description

لتنمية موارد الدولة.. رسوم جديدة على قطاع الرياضة (انفوجراف)

image description

حُرق فى 2011.. ترميم محاكم الجلاء (إنفوجراف)

أيام زمان

أسرار علاقة تحية كاريوكا بالرؤساء.. عبد الناصر أوصى بها خيرًا والسادات اختبأ عند أهلها

سر الأمنية الأخيرة لـ فريد الأطرش في مرضه.. حققها جمال عبد الناصر

هكذا حاول خيري شلبي الانتحار بـ«اليود».. وأنقذته فيروز بطريقة غريبة

لعنة نصر محروس.. سر نجاة تامر حسنى وشيرين من مصير بهاء سلطان

نجم الساعة

حريق مدمر يلتهم مبنى مكونا من 10 أدوار بشبرا الخيمة (فيديو)

الصحة

إنتاج جهاز تنفس اصطناعى رخيص التكلفة باستخدام الـ3D

ارتفاع وفيات الأفارقة بسبب كورونا مقارنة بالبريطانيين

الفقر ونقص التأمين الصحي يؤثران على وظائف القلب

إجبار الأطقم الطبية الكينية على إعادة استخدام معدات صحية

منوعات

باريس تقيم أسبوع الموضة للرجال فى يوليو

الآن.. التسجيل على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين 2020 الترقيات لإنجاز صحيفة المعلم

الآن.. أكواد الطلاب لامتحانات أولى ثانوى 2020 عبر موقع «Thaneduone.emis.gov.eg»

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمعرفة أرقام الجلوس 2020 الخاصة بالشهادة الثانوية

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
لغة فوق اللغة
د. محمد عفيفي
مصر.. الموسيقى والتاريخ
صفوت البياضي
سؤال يحتاج لجواب
جلال حمام
المنسي.. قصة بطل أم سيرة وطن؟
المزيد

الثقافة

هيئة الكتاب تعلن إتاحة مجلة فنون عبر بوابة "الثقافة"

محمود الحلوانى: كنا نغنى «يسرى العزب فرض عليا.. فى كل ندوة وأمسية»

كورونا فى خدمة الثقافة.. العزل المنزلى ينعش القراءة لدى الشباب

صدور طبعة مصرية من رواية «الشعلة الخفية للملكة لوانا»