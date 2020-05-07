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برلمانى: حالة عدم وعى المواطنين ستؤدى إلى كارثة

الخميس 07/مايو/2020 - 12:02 ص
النائب ممدوح الحسيني
النائب ممدوح الحسيني
سناء إسماعيل
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استنكر النائب البرلماني ممدوح الحسيني، تجمعات المواطنين في الأسواق الشعبية بالقرى والمدن والمراكز، لشراء السلع بكميات كبيرة، رغم توافر كافة السلع الغذائية.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية: "أنا دائمًا ألوم المواطنين.. ولو نزلت إلى أي بلد أو قرية أو مركز أنت تستغرب.. أنت تجري من جنبهم.. تكدس بأعداد كبيرة والناس بتشترى كما لو كانت دي أخر حاجة في حياتهم هيشتروها"، مشددًا على أن حالة عدم الوعى ستؤدي إلى كارثة.
https:www.youtube.comwatch?v=s4txFGZj2m4

وطالب بتطبيق القانون على الجميع بمعايير ثابتة وواضحة، مشددًا على أن مصر دولة قانون ودستور، وتابع: "أنا مع التوازن في عودة الحياة بين الانضباط بالإجراءات الوقائية والحفاظ على حياة الإنسان.. لأن فيه كوارث".
https:www.youtube.comwatch?v=rG96DABwRes

وأعرب البرلماني عن تخوفه جراء عودة السياحة الداخلية تدريجيًا، موضحًا أن هناك فكر خاطئ لدى المواطنين في التعامل مع أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وتابع:" الناس بتقول أن بعد رمضان سنتعايش وده كارثة واضحة زي الشمس".

وطالب بضرورة وجود خطة واضحة معلومة في آليات التطبيق والتنفيذ عند فتح المنشآت السياحية، من أجل الحفاظ على صحة المصريين.

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