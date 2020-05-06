إحالة 3 متهمين بالاعتداء على صاحب ورشة بالسلام للجنايات

أمرت نيابة السلام بإحالة ٣ متهمين بالاعتداء على صاحب ورشة بالسلاح الأبيض الذى تسبب فى وفاته بسبب خلافات الجيرة فيما بينهم لمحكمة الجنايات.وكشف أمر الإحالة أن المتهمين هم "وائل. س"، و"محمود. س"، و"طارق. ع" عاطلين، أقروا بارتكابهم جريمة الاعتداء على "هادى. م"، صاحب ورشة بالسلاح الأبيض "مطوة" بسبب خلافات نشبت بسبب الجيرة ولهو الأطفال.وأشار المتهمون إلى أن المجنى عليه كان شخصا سليط اللسان ودائم إيذائهم وإيذاء أطفالهم لفظيا بسبب لهوهم فى العقار، وتشاجروا معه عدة مرات سابقة.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام باعتداء 3 على صاحب ورشة بالسلاح الأبيض بسبب خلافات الجيرة فيما بينهم. وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين واعترفوا بارتكاب الواقعة بسبب خلافات الجيرة فيما بينهم ولهو الأطفال، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.