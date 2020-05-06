التصريح بدفن جثتى سائق وتباع فى المعصرة

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأربعاء، بالتصريح بدفن جثتي سائق وتباع من ضحايا حادث سقوط سيارة نقل محملة بالرخام من أعلى الكوبرى الأوسطى بمنطقة المعصرة.وانتقل رجال المرور والأجهزة الأمنية، وتم الدفع بالخدمات المعنية والأوناش لرفع حطام الحادث ونقل المتوفى إلى المشرحة والمصاب للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.وكانت تلقت شرطة النجدة، أمس، بلاغًا بسقوط سيارة نقل محملة بالرخام من أعلى الكوبرى الأوسطى وعلى الفور انتقل رجال المرور لرفع حطام الحادث.وكشفت التحريات عن أن السيارة تحمل رقم «ط ل ب ٨١٤ »، وأسفر الحادث عن وفاة «أسامة. س»، سائق السيارة والمقيم بدائرة قسم البساتين وإصابة آخر وتم نقله للمستشفى.حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.