تفكيك خلية إرهابية بالرمادى العراقية

تمكنت الاستخبارات العسكرية العراقية من تفكيك خلية إرهابية وإلقاء القبض على جميع عناصرها في محافظة الرمادى بالعراق.وقالت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الأربعاء، إن الاستخبارات العسكرية تمكنت من اختراق وتفكيك خلية إرهابية تعمل في منطقتي القرية العصرية وزنكورة بالرمادي في الأنبار، وألقت القبض على جميع عناصرها الذين كانوا يخططون للقيام بأعمال إرهابية.وفى سياق متصل، أعلنت القوات الأمنية إلقاء مفارز فرقة المشاة السادسة عشرة القبض على أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي، مختبئا داخل نفق بمنزله فى قرية مصرج بالموصل"، خلال واجبات التفتيش الميدانية لملاحقة بقايا عناصر داعش.