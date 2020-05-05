«المصريين الأحرار» يعقم قريتين بالبحيرة بعد استغاثة الأهالي

كثف حزب المصريين الأحرار، أمانة كفر الدوار، أعمال التعقيم والتطهير في المنطقة بكافة المنشآت والمباني والمنازل وشوارع وطرقات قريى "الفاخورة" و"عزبة يوسف"، عقب استغاثة الأهالي بالحزب بعد ظهور إصابات بفيروس كوورنا، كما وزع أدوات التعقيم والوقاية من كمامات وقفازات طبية للأهالي.ويواصل الحزب، حسب بيان، الحملة الموسعة لأعمال التعقيم، بناء على توجيهات الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، ومتابعة أحمد حمودة، القائم بأعمال أمين محافظة البحيرة، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية لتواجد أبناء الحزب ومعدات الرش خلال فترة الحظر.شهد أعمال التعقيم عبد الناصر نعيم، أمين الحزب بمركز كفر الدوار، وعبده الفرلي أمين التنظيم، والدكتور علاء بكور مدير الإدارة البيطرية ومسئول لجنة سلامة الغذاء.وقال عبد الناصر نعيم، أمين المركز، إن الحزب لم يتوانى في تلبية أيا من ندءات الأهالي بكافة أنحاء مركز كفر الدوار والمدينة أيضا وذلك للحفاظ على حياة المواطنين وخوفًا على الأهالي ومسانة قيادات الدولة في مواجهة الوباء.