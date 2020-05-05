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الثلاثاء 05 مايو 2020 الموافق 12 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

قصي الخولي والسقا يغنيان للزفة الشعبي السوري والمصري (فيديو)

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 08:55 م
قصي الخولي والسقا
قصي الخولي والسقا
أحلام عبدالرحمن
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فاز الفنان السوري قصي الخولي، على الفنان المصري أحمد السقا، في أول لعبة من برنامج "اغلب السقا"، وهي تركيب الأنوار للأفراح الشعبية.


وفي نهاية الفقرة غنى قصي أغنية من أغاني الزفاف السوري، وغنى السقا من أغاني الزفاف المصري "بسم الله الرحمن الرحيم وهنبدأ الليلة".

يقدم برنامج "اغلب السقا" جائزة للمشاهدين بعد الإجابة عن سؤال الحلقة، وتقدر بقيمة 100 ألف جنيه، وتبلغ ميزانية البرنامج للتبرعات 6 ملايين جنيه، منها 3 ملايين لصالح المشاهدين، و3 ملايين أخرى لتبرعات ضيوف الحلقة.

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