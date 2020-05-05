قصي الخولي والسقا يغنيان للزفة الشعبي السوري والمصري (فيديو)

يقدم برنامج "اغلب السقا" جائزة للمشاهدين بعد الإجابة عن سؤال الحلقة، وتقدر بقيمة 100 ألف جنيه، وتبلغ ميزانية البرنامج للتبرعات 6 ملايين جنيه، منها 3 ملايين لصالح المشاهدين، و3 ملايين أخرى لتبرعات ضيوف الحلقة.





فاز الفنان السوري قصي الخولي، على الفنان المصري أحمد السقا، في أول لعبة من برنامج "اغلب السقا"، وهي تركيب الأنوار للأفراح الشعبية.وفي نهاية الفقرة غنى قصي أغنية من أغاني الزفاف السوري، وغنى السقا من أغاني الزفاف المصري "بسم الله الرحمن الرحيم وهنبدأ الليلة".