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الثلاثاء 05 مايو 2020 الموافق 12 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل محاكمة أعضاء مجلس شركة بتهمة الاختلاس

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 01:25 م
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
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قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مجدي حسين، وأمانة سر عادل الشيخ، تأجيل محاكمة أعضاء مجلس ادارة شركة خاصة بتهمة اختلاس أموال من جهة عملهم لجلسة 3 يونيو.

و تبين من خلال الأوراق أن المتهمين هم كل من "ع.هـ"، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة دير أند ديل، و"م.ا"، عضو مجلس إدارة شركة دير أند ديل، و"ل.م " أجنبى الجنسية"، مدير تنفيذي لشركة دير أند ديل.

وكشف قرار الإحالة أن المتهم الأول من العاملين بإحدى الشركات المساهمة، اختلس مبالغ وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بأن اختلس مبلغا وقدره 3 ملايين و20 ألف جنيه، والمملوكين لجهة عمله، والمسلمة إليه بسبب وظيفته، لإيداعهم بحساب الشركة فاحتسبها لنفسه بنية تملكه.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين جميعا اختلسوا أموالًا وجدت بحيازتهم بسبب وظيفتهم، كونهم المخول لهم التعامل علي حسابات الشركة البنكية مدعيين أنها مرتبات العاملين بالشركة، بأن اختلسوا مبلغا وقدره مليون و265 ألف و875 جنيهًا، والمملوكة لجهة عملهم والمسلمة إليهم بصفتهم الوظيفيه فاحتبسوها لأنفسهم بنية تملكهم.

وأوضح قرار الإحالة أن المتهمان الأول والثالثة اختلسا أموالًا وجدت في حيازتهما، بسبب وظيفتهما كونهم المخول لهما التعامل علي حسابات الشركة البنكية، مدعيين أنها لتمويل خزينة الشركة، بأن اختلسا مبلغا وقدره مليون و760 ألف و937 جنيهًا، والمملوكة لجهة عملهما والمسلمة إليهما بصفتهم الوظيفية فاحتبساها لنفسهما بنية تملكهم.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال "أ.ط"، محام وكيل شركة "لينك أون لاين"، والذى أكد أنه تحرر عقد اتفاق بين كلا من شركة "لينك أون لاين" شركة مساهمة مصرية، والمتهمين لتأسيس شركة " دير أند ديل " للتسويق الالكتروني شركة مساهمة مصرية، ممثلة في المتهمين الثلاثة إلا أن المتهم الأول قام باختلاس مبلغ مالي قدره 3 ملايين و20 ألف جنيه، بصفته العضو المنتدب بأن تسلمهم لإيداعهم بحساب الشركة إلا أنه اختلسهم لنفسه دون وجه حق.

فضلا عن قيام المتهمين الثلاثة باختلاس مبلغ مالي وقدره مليون و265 ألف و265 ألف و875 جنيهًا، بإدعاء أنها مرتبات العاملين دون وجود مايثبت وجود هؤلاء العاملين، أو قيامهم بأعمال، وقيام المتهمان الأول والثالثة بإصدار شيكات بنكية من حساب الشركة تقدر بملغ مالي قدره مليون و750 ألف و930 جنيهًا اختلسا مبلغها.

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