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الثلاثاء 05 مايو 2020 الموافق 12 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

جامعة القاهرة تتلقى طلبات المشاركة في مسابقة القرآن من جميع الدول

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 10:40 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
إسراء جمال
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بعد ساعات قليلة من إعلان جامعة القاهرة عن مسابقتها لأفضل تلاوة للقرآن الكريم بين طلابها، تلقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عددًا كبيرًا من الطلبات للتوسع في الفئات المشاركة من غير المنتسبين لجامعة القاهرة وطلاب الجامعات الأخرى والعاملين وأعضاء هيئة التدريس من مصر وخارجها بحيث تكون عامة ولا تقتصر على طلاب جامعة القاهرة فقط.

من جانبه، قرر الدكتور الخشت التوسع في مسابقة الجامعة بحيث يتم العمل على مسار موازٍ للأساتذة والموظفين والكبار بالقواعد نفسها، بالإضافة إلى فتح الاشتراك لغير منسوبي جامعة القاهرة بالتقديم بنفس القواعد والشروط، مشيرًا إلى أن الجامعة ترحب بالجميع خاصة وأن التوسع سيثري المسابقة.

وأكد الدكتور الخشت أن زيادة عدد المشاركين من الجامعة وخارجها ستسهم في رؤية وهدف المسابقة وهي محاولة استعادة روح المدارس المصرية الأصيلة في تلاوة القرآن وبروح جديدة والارتقاء بذوق الأداء والاستماع، مشيرًا إلى أنه على المتقدم تقديم فيديو مسجل، لمدة 3 دقائق، مع الالتزام بالقراءة وفق قواعد التلاوة الصحيحة، ويمكن الاشتراك بأي قراءة من القراءات السبع المعتمدة، ويشترط التفرد في الأداء، وعدم التقليد، ويرسل الفيديو المسجل على إيميل [email protected]

وأشار الدكتور الخشت إلى أن آخر موعد لتلقي المشاركات 20 رمضان، ويمنح الفائز الأول 10 آلاف جنيه والثاني 5 آلاف جنيه والثالث 3 آلاف جنيه، على أن يتم تشكيل لجنة من كبار القراء والأساتذة المتخصصين لتقييم الفيديوهات المرسلة من المتسابقين.

يذكر أن مسابقة جامعة القاهرة تحاول إعداد جيل يكمل بروح جديدة الخط الذي بدأ بالشيخ محمد رفعت مرورًا بالشيوخ: الحصري، والمنشاوي، وعبدالباسط، ومصطفى إسماعيل، والبنا، حتى الشيخ محمود الخشت قارئ مسجد السيدة نفيسة ورفاقه من القراء المتميزين.

ووجه الدكتور الخشت الشكر إلى أرواح الشيوخ رحمهم الله تعالى، الشيخ عامر عثمان شيخ عموم المقارئ المصرية الأسبق والأستاذ الحبيب الذي علم أجيالًا فنون التجويد، والشيخ محمود خليل الحصري، والشيخ عبدالأحد، والشيخ إبراهيم من وزارة الاوقاف، والشيخ فاخر، قائلًا:" لكم جميعًا مني محبة لا تغيب".

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