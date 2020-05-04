محمد الشناوى يتصدر تويتر بـ3 هاشتاجات

تصدر اللاعب محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر موقع «تويتر»، بعد دقائق قليلة من برنامج «رامز مجنون رسمى» المذاع عبر فضائية MBC- مصر.وتصدر الشناوي للمرة الأولى بـ3 هاشتاجات وهى: «الشناوي، الثبات الانفعالى، رامز مجنون رسمى»، بسبب رد فعله الهادئ وأخلاقه التى ظهر بها خلال الحلقة.ولم يقدم الشناوى أى رد فعل عصبي أو صراخًا خلال الحلقة مثله مثل غيره من ضحايا البرنامج.ووقع اللاعب محمد الشناوي ضحية للمرة الأولى في مقالب رامز جلال، لينضم لسلسلة نجوم الرياضة الذين وقعوا في مصيدة رامز جلال.«رامز مجنون رسمى» يتم تصويره فى دبى، ويشارك في تقديمه هذا العام الفنانة اليمنية أروى، وتسهم فى الإيقاع بضحايا البرنامج.