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أغرب ارتباط في العالم.. «كزوزة» في رمضان وراء زواج هدى سلطان وفريد شوقي

الإثنين 04/مايو/2020 - 12:38 ص
جريدة الدستور
إيمان عادل
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صادف اللقاء الأول بين الفنانة هدى سلطان والفنان فريد شوقي في شهر رمضان، وكان هذا اللقاء الشرارة الأولى لقصة حب تنتهي بالزواج السريع.

روت هدى سلطان في حوار لها بمجلة الموعد تفاصيل هذا اللقاء قائلة " ذهبت لحضور بلاتوه تصوير لحضور بروفات إحدى الأفلام بدعوة من المنتج ، كنا في شهر رمضان وكنت متعبة من الجوع، ولاحظت أن فريد يختلس النظر إلىّ بين الحين والآخر، حتى انتهز فرصة إعداد الأضواء واقترب مني قائلا:«تشربي حاجة ساقعة» فقلت: «لا أنا صايمة» وبدت عليه مشاعر الدهشة وهو يقول«صايمة؟»، فقاطعته قائلة «وبصلي كمان غريبة؟»، فقال «أبدا أبدا» وغادرت الاستديو بعد ذلك والشيء الوحيد الذي كان يطوف بذهني هو نظراته وابتساماته المليئة بالإعجاب».

وتابعت هدى ووجدت نفسي فجأة بدأت أهتم بكل ما يقال عن فريد شوقي وبما تنشره الصحف والمجلات وبأفلامه، حتى شاءت الأقدار أن أول فيلم أحصل فيه على البطولة المطلقة يشارك هو معي في تمثيله وكان فيلم"حكم القوي" عام 1951 مع محسن سرحان، وتزوجنا في اليوم الأخير من تصوير الفيلم.


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