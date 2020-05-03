أحمد العوضي يعلن زواجه من ياسمين عبدالعزيز

فاجأ الفنان أحمد العوضي، بإعلان زواجه، منذ قليل، وذلك في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك".وغير أحمد العوضي،حالته بكتابة متزوج، دون الإشارة إلى هوية زوجته وتلقى العديد من تهاني متابعيه على زواجه، وذكرت التعليقات أنها الفنانة ياسمين عبدالعزيز.وكانت ياسمين عبدالعزيز، قد أعلنت عن قصة حبها لأحمد العوضي، بمنشور بعد هجوم شقيقها الفنان عمرو عبدالعزيز، عليها قائلة: ب"يا أحمد" ليرد عليها بصورة لها وتعليق بحبك يا ياسمين.كما تناولا الثنائي رسائل غزل بينهما منذ بداية شهر رمضان وذلك بعد نجاح مسلسل " الاختيار" العوضي.