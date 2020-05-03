رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 03 مايو 2020 الموافق 10 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المعارضة التركية تتهم اردوغان بتصدير الكمامات وتوزيع الفاسدة على الشعب

الأحد 03/مايو/2020 - 08:33 م
اردوغان
اردوغان
آية حسني
طباعة
كشف الكاتب الصحفي التركي محمد تزكان، قيام حكومة العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان، بتصدير الكمامات الجيدة إلى الخارج، في حين أنها توزع الكمامات الرديئة على الشعب من خلال الصيدليات.

ونقلت صحيفة "جون بويو: اتهامات تيزكان للحكومة بتصدير الكمامات الجيدة للخارج «لأنها ستجني المال من وراء ذلك، بينما توزع الكمامات الرديئة على الشعب لأن الشعب لا يساوي شيئًا»، وفقا لموقع المعارضة التركية "تركيا الآن".

وأضاف تيزكان في فيديو نشره عبر حسابه الخاص على تويتر، هل تلقيتم الكود الخاص بالكمامة على هواتفكم، وهل عندما أتى ذهبتم إلى الصيدلية وأخذتم الكمامة، وهل رأيتموها عندما أخذتموها؟، دعني أقل لكم أنها ليست كمامة، إنها قماش قطني رديء.

وتابع الصحفي التركي «دعوني أخبركم لماذا الجودة رديئة، لقد حظرت الدولة بيع وتصدير الكمامات في الأسواق المحلية، حيث تم تحويل العمل بعد فترة لمكتب الدولة للإمدادات، وحينها يخبر المكتب الشركة المصنعة بأنها بقدر ما ستصدر، بقدر ما ستعطي، أي عندما تصدر قناعًا، تتبرع أيضًا بقناعًا، وكانت النتيجة أن الشركات المصنعة تُصدر أفضل الكمامات للخارج، بينما ترمي لقمة فائضة رديئة للشعب.. نعم كمامات رديئة»

وأوضح تزكان أن الشركات المصنعة عندما تصدر الكمامات ستجني المال، أما عندما تتبرع للشعب فعلى ماذا ستحصل؟ وقال "لهذا السبب الكمامات رديئة، مثل الضمادة والقماش القطني. ولكن أليست الوزارة هي من قبلت بتلك السيطرة وتوزع تلك الكمامات الرديئة من خلال الصيدليات، فعندما يكون المال حديثنا، يكون الوضع هكذا".

يذكر أنه بالتزامن مع تصريحات محمد تزكان، فإن عددًا من طائرات الشحن العسكرية التركية تتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية محملة بأفضل انواع الكمامات والملابس الواقية، بناءً على تعليمات الرئيس رجب طيب أردوغان، وهذا ما يثير موجة من الغضب في قطاعات الشعب المختلفة، فبينما يرسل الرئيس رجب أردوغان مساعدات للدول، تعاني دولته من وباء فيروس كورونا، ومن الضرائب التي تكتلت فوق كاهل الشعب.

موضوعات متعلقة

فتح الشهر العقارى والمحاكم أمام المواطنين غدًا

ملامح حركة التنقلات الجديدة لقيادات ورؤساء شركات البترول

الإفتاء توضح حقيقة زوال كورونا يوم 19 رمضان

الداخلية تواصل إحباط مخططات تهديد الاقتصاد الوطنى

الصور

image description

صور ميدان التحرير اليوم

image description

«الرزق يحب الخفية».. «أسطول» بائع كنافة بدرجة نبطشي أفراح (صور)

image description

«أسيوط» تواصل تطهير المراكز والأحياء ضد كورونا (صور)

image description

الكنافة والقطائف وكورونا.. تقدمت الوقاية وتراجع الإقبال (فيديو)

image description

كساد تجارة ملابس الإحرام ومستلزمات الحج بسبب كورونا (صور)

الأكثر قراءة

إصابة 15 جراء اشتعال النيران في 4 منازل بطنطا

الصحة: 14 وفاة و272 إصابة جديدة بكورونا

«الصحة»: وصلنا لبداية ذروة كورونا بسبب تراجع وعي الشعب

الداخلية تواصل إحباط مخططات تهديد الاقتصاد الوطنى

إنفوجراف

image description

إرشادات لحماية المواطنين في المحاكم والشهر العقاري (إنفوجراف)

image description

نصائح «الهجرة» لحماية المصريين بالخارج من كورونا

image description

رامز جلال.. «مجنون رسمي» في المحكمة (إنفوجراف)

image description

مصر تتقدم في تصنيف مؤسسة الشراكة الدولية (انفوجراف)

أيام زمان

رمضان قبل 1000 عام.. هكذا احتفل الفاطميون برمضان في مصر: «لهذا السبب اخترعوا موائد الرحمن»

فنان رفض تقبيل سعاد حسني في فيلم.. وهذه هي أسبابه

تفاصيل الرواية الوحيدة لـ الأبنودي.. «وضع بها أسرار أمه»

سر غضب عادل إمام على نجاح الموجى بسبب «سلام يا صاحبى»

نجم الساعة

رمضان قبل 1000 عام.. هكذا احتفل الفاطميون برمضان في مصر: «لهذا السبب اخترعوا موائد الرحمن»

الصحة

إنتاج جهاز تنفس اصطناعى رخيص التكلفة باستخدام الـ3D

ارتفاع وفيات الأفارقة بسبب كورونا مقارنة بالبريطانيين

الفقر ونقص التأمين الصحي يؤثران على وظائف القلب

إجبار الأطقم الطبية الكينية على إعادة استخدام معدات صحية

منوعات

الحكومة الإيطالية تسمح للأندية باستئناف التدريبات

ارتفاع مبيعات «برادا» الإيطالية في الصين وكوريا الجنوبية بأكثر من 10%

كورونا يرغم قضاة المحكمة العليا فى أمريكا على نظر القضايا عبر الهاتف

الآن.. رابط منصة Assessment.. تسجيل حضور الامتحان 2020 لطلاب أولى وتانية ثانوي

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
الاختيار....وبائعى الضمير
لواء.حمدى البطران
السادات وحافظ الأسد [2]
ماجد حبته
المستشفى ذهب مع الريح!
نرمين يسر
CORONA VIRUS EXPLAIEND.. وثائقي قصير عن كورونا
المزيد

الثقافة

«دور الفن فى مواجهة الأزمات» بالمجلس الأعلى للثقافة (فيديو)

«نهضة مصر» تتبرع بنصف مليون جنيه لـ«أهل مصر»

«الحيرة من الشارقة» تحتفي برمضان في القصيدة النبطية الإماراتية

«الأحساء» يناقش توظيف وسائل التواصل الاجتماعي في التربية