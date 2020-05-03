ريهام أيمن تبهر متابعيها بإطلالة كاجوال (صور)

شاركت الفنانة ريهام أيمن، جمهورها ومتابعيها، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام" مجموعة من الصور الجديدة لها.وظهرت ريهام أيمن، في إطلالة كاجوال جذابة؛ حيث ارتدت بنطلون أسود جينز، ونسقت معه تيشيرت زتوني أنيق، واعتمدت مكياج هاديء، كما انتعلت حذاء رياضي طويل باللون الأسود والزيتي، واردت نظارة شمسية تلائمت مع إطلالتها، ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات حيث اكتفت بمجموعة من الأساور الفضية في يدها، وسلسلة رقيقة حول الرقبة.وحازت الصور على إعجاب عدد كبير من متابعيها.يذكر أن ريهام أيمن، تزوجت من الفنان شريف رمزي في 15 مايو 2015، وكان آخر أعمالها مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام عام 2013.