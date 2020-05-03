إيطاليا تسجل أدنى معدل وفيات بكورونا منذ تطبيق الحجر

أعلنت السلطات الصحية في إيطاليا، مساء اليوم الأحد، عن تسجيل 174 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية فقط في أدنى حصيلة وفيات منذ بدء تطبيق الحجر الصحي على أراضيها، ليصل إجمالي الوفيات إلى 28 ألفا و884 حالة.كما أكدت السلطات تسجيل 1389 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في تراجع أيضا في معدلات الإصابة، ليبلغ أكثر من 210 ألف إصابة.يذكر أن السلطات الصحية في إيطاليا، أعلنت أمس عن تسجيل 474 وفاة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد 19"، بجانب تسجيل 1900 إصابة جديدة، وأشارت السلطات الإيطالية إلى ارتفاع إجمالي الوفيات لديها إلى 28710 حالة فيما بلغ العدد الإجمالي للإصابات 209328 حالة.يذكر أن عدد الإصابات بالوباء حول العالم تجاوز 3.5 مليون إصابة فيما تخطت الوفيات 250 ألف حالة حتى اليوم، وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الإصابة بأكثر من مليون حالة والوفيات بأكثر من 60 ألف حالة.